Видео: в Нью-Йорке преступников ловят собаки-роботы

Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
Про НЛО знают все, но, кажется, что никто их не видел. По крайней мере, явных доказательств пока у общества не было. Но случай, который произошел в Воронеже в 1989 году, все-таки порождает сомнение: может «тарелочки-то» и существуют? Ведь тогда название города оказалось в заголовках мировой прессы,...
Прогресс шагает семимильными шагами, и вот уже на улицы городов для поимки преступников выходят псы-роботы. Попробовали использовать такого помощника в Нью-Йорке. Его направили на вызов по сообщению о взломе с проникновением. В итоге внутри никого не оказалось.
Пока что «дигидога» используют в порядке испытания. Он весит около 32 килограммов, оснащен фонариками и камерами, которые позволяют полиции увидеть окружающие его предметы в режиме реального времени. Также в нем есть динамики, благодаря которым робот может общаться с людьми в двустороннем режиме.
Скорость робо-пса составляет около пяти километров в час, он бегает и поднимается по лестнице, а благодаря встроенному искусственному интеллекту может ориентироваться на различных поверхностях.
«Эта собака будет спасать жизни, защищать людей и офицеров, и это наша цель», — пояснил задумку привлечения машины к работе в полицейском департаменте.
Роботизация проникает во все сферы нашей жизни и во многом облегчает решение разных задач. Даже поимкой преступников такие машины заниматься могут, оказывается! И если раньше таких "помощников" можно было встретить разве что в фантастических рассказах, то сейчас это уже наша с вами реальность. И то ли еще будет.
В России за последние пять лет осудили десять губернаторов. Всего в России с 1996 года под уголовную ответственность попали 34 главы региона, в том числе 19 действующих, подсчитал руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Чтобы надежно обезопасить свой дом от грабителей, лучше установить качественную металлическую дверь. Это главная причина того, почему она настолько популярна не только в офисах, студиях, загородных домах, но и в обычных квартирах.
Прогресс шагает семимильными шагами, и вот уже на улицы городов для поимки преступников выходят псы-роботы. Попробовали использовать такого помощника в Нью-Йорке. Его направили на вызов по сообщению о взломе с проникновением. В итоге внутри никого не оказалось.
Скоро тот, кто нашёл брошенное имущество, сможет без заумных подсчётов решить, вправе ли оставить его себе. Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому бесхозную вещь разрешено присвоить без решения суда, если её стоимость не превышает трёх тысяч рублей.
Колония во Владимирской области, куда могут отправить главного российского оппозиционера, славится своим жестким воспитательным подходом. С чем придется столкнуться Алексею Навальному в отсидке, мы узнали у тех, кто на себе испытал порядки в ИК-2 «Покров».
Иностранцы, никогда не бывавшие в России, именно так и представляют себе наши реалии: улицы круглогодично по пояс в снегу, по ним бродят медведи — летом бурые, зимой белые — а местные жители не обращают на них никакого внимания, потому что пьют водку из самовара и играют на балалайке.
В связи с пандемией коронавируса и его быстрым распространением, к спортсменам предъявляются жесткие требования. Некоторые страны требуют от игроков и работников клубов соблюдать десятидневный карантин по прибытии домой из зарубежных поездок. Особенно в этом отношении строго требуют в Великобритании. Кроме того, спортсменам часто делают тесты на COVID-19 и отслеживают любые простудные проявления.
У президента крепкое здоровье, и в важных церемониях он участвует всегда без головного убора. Это объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту, обеспокоенному появлением 23 февраля Владимира Путина без шапки у Могилы Неизвестному Солдату в Александровском саду.
Экологическая катастрофа произошла в Израиле. Прибрежные воды Средиземного моря оказались загрязнены нефтепродуктами. Погибли черепахи, морские птицы и даже один финвал. Выживших морских обитателей (а именно, черепах) спасали оригинальным, но действенным способом - кормили майонезом.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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