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Видео: в Нью-Йорке преступников ловят собаки-роботы

По инф. sobesednik.ru   
25 Февраля 2021 г.
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Прогресс шагает семимильными шагами, и вот уже на улицы городов для поимки преступников выходят псы-роботы. Попробовали использовать такого помощника в Нью-Йорке. Его направили на вызов по сообщению о взломе с проникновением. В итоге внутри никого не оказалось.

Полиция Нью-Йорка начала привлекать к работе с вызовами псов-роботов

Пока что «дигидога» используют в порядке испытания. Он весит около 32 килограммов, оснащен фонариками и камерами, которые позволяют полиции увидеть окружающие его предметы в режиме реального времени. Также в нем есть динамики, благодаря которым робот может общаться с людьми в двустороннем режиме.

Скорость робо-пса составляет около пяти километров в час, он бегает и поднимается по лестнице, а благодаря встроенному искусственному интеллекту может ориентироваться на различных поверхностях.

«Эта собака будет спасать жизни, защищать людей и офицеров, и это наша цель», — пояснил задумку привлечения машины к работе в полицейском департаменте.

Роботизация проникает во все сферы нашей жизни и во многом облегчает решение разных задач. Даже поимкой преступников такие машины заниматься могут, оказывается!  И если раньше таких "помощников" можно было встретить разве что в фантастических рассказах, то сейчас это уже наша с вами реальность. И то ли еще будет.

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По инф. sobesednik.ru

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