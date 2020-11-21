В Германии роботы помогают учить больных детей

Роботы-аватары помогают учиться хронически больным детям. Устройство является глазами, ушами и голосом ребят, которые не могут посещать школу из-за ограничений.

Робот AV1 норвежского производства предлагает детям такую форму участия в учебном процессе, которую не может обеспечить видеоконференция. Устройство высотой 30 сантиметров стоит на школьной парте. Рядом находятся другие дети. Встроенная камера поворачивается на 360 градусов. Динамик передает голос пользователя. Белый сигнал означает, что ребенок хочет ответить или задать вопрос.

При необходимости пользователь AV1 может уменьшить громкость до шепота, так что его слышит только человек, сидящий рядом. И наоборот, оператор слышит все, что происходит вокруг, и может реагировать, используя кнопки эмоций. Светодиодные глаза указывают, например, счастлив ли ребенок, управляющий машиной, задумчив или растерян.

Специалисты положительно оценивают возможности новых технологий. Ведь помимо трудностей, вызванных физическими ограничениями, у хронически больных детей страдает и психика. Часто они не могут посещать школу в течение длительного времени и тем самым постепенно теряют социальную связь.

Повышенное чувство изолированности и отчуждения увеличивает риск таких психических заболеваний, как депрессия. Поэтому чрезвычайно важно, особенно для маленьких пациентов, иметь возможность виртуально участвовать в уроках и школьных мероприятиях.

Для удовлетворения потребностей пациентов, AV1 также имеет функцию покоя. Если ребенок не чувствует себя достаточно подготовленным, чтобы принять активное участие в происходящем, достаточно одного нажатия в приложении, и учителя и одноклассники будут проинформированы об этом синим световым сигналом.

Разработчики сознательно избегают дисплея, который передает видеоизображение пользователя. Дети не хотят, чтобы их видели одноклассники и учителя в болезненном состоянии.

Время летит стремительно, и то, что стало доступно в 20-х годах 21 века - теперь уже нельзя отнести к разряду фантастики. Роботы начинают помогать людям в самых разных сферах жизни - они могут и пообщаться с человеком, и заменить домашнего питомца, и проследить за успеваемостью внуков, да много еще чего. Удобно ли это? Да. Но все-таки человека заменить нельзя, согласны?



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