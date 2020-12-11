|
Фотограф дикой природы Шелли Гиллиам запечатлела редкий кадр, когда взрослая большая голубая цапля поедает молодого аллигатора, проглатывая его целиком. Снимок был сделан на озере к северо-западу от Орландо.
Шелли Гиллиам сказала NBC News, что пятого декабря она была на северном берегу озера Апопка, четвертого по величине озера Флориды, в популярном месте для наблюдения за птицами. Неожиданно на ее глазах взрослая большая голубая цапля поймала молодого аллигатора и полетела с ним к озеру, где Гиллиам и сняла ее. Фотограф сообщила в Facebook, что цапле потребовалось полчаса, чтобы съесть аллигатора. «Просто вау! — написала Гиллиам. — Природа продолжает удивлять меня каждый день».
По данным общества охраны дикой природы Одюбон, большие голубые цапли сегодня являются одной из самых распространенных крупных водоплавающих птиц в Америке, несмотря на то что в свое время на них повсеместно охотились из-за их размера.
Эти птицы часто ловят добычу, стоя на месте вдоль береговой линии, ожидая, пока рыба проплывет мимо, а затем наносят быстрый удар клювом. В рационе большой голубой цапли не упоминаются аллигаторы, но известно, что птица, помимо рыбы, поедает грызунов, рептилий, маленьких и больших, включая лягушек, саламандр, черепах и змей.
- Еще интересные и забавные новости из мира животных - по ссылке.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Видео: цапля целиком проглотила молодого аллигатора
Фотограф дикой природы Шелли Гиллиам запечатлела редкий кадр, когда взрослая большая голубая цапля поедает молодого аллигатора, проглатывая его целиком. Снимок был сделан на озере к северо-западу от Орландо.
-
В Литве водительское удостоверение сможет заменить паспорт
С 1 января водительское удостоверение в Литве станет и документом, подтверждающим личность.
-
Татьяна Голикова: смертность в России выросла почти на 10%
Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе пресс-конференции в четверг заявила, что по сравнению в прошлым годом смертность в России за десять месяцев выросла на 9,7%.
-
День в истории: основана первая в России пожарная команда
11 декабря (29 ноября по старому стилю) 1802 года император Александр I издал указ об организации в Санкт-Петербурге при съезжих дворах постоянной пожарной команды из 786 солдат внутренней стражи.
-
Михаил Романов поздравил петербуржцев с Днем Героев Отечества
Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил петербуржцев с Днем Героев Отечества. Праздник отмечается ежегодно 9 декабря. В этот день в 1769 году Екатерина Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшую российскую воинскую награду того времени. С этого дня до Октябрьской революции 1917 года в империи отмечался День георгиевских кавалеров, который был восстановлен в 2007 году в виде памятной даты «День Героев Отечества».
-
Москвичка родила малыша прямо в метро
В Москве женщина родила на прямо на станции метро «Электрозаводская».
-
Вторичному рынку жилья в России «отказали» в льготной ипотеке
Российское правительство рассматривает программу субсидирования ставок по ипотеке только в разрезе первичного рынка недвижимости.
-
Андрей Разин предложил закрыть шоу «ДНК» после гибели Александра Колтового
Продюсер Андрей Разин в недавнем интервью выразил недовольство поведением руководителей телеканала НТВ, которые отказались снимать с эфира популярное шоу «ДНК» после гибели ведущего Александра Колтового.
-
Андрей Макаревич рассказал о своём отношении к нынешней власти
Российский музыкант и композитор, лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич рассказал о том, почему изменил свое отношение к президенту РФ Владимиру Путину.
-
Эксперты рассказали, как выбрать спелые и вкусные мандарины
В Россию чаще всего везут мандарины из Марокко, Турции, Китая, Испании и Абхазии. Эксперты рассказали, как не ошибиться при выборе плодов.
-
В Нижегородской области назвали средний размер взятки
В Нижегородской области средний размер незаконного вознаграждения в этом году составил 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону, подводя итоги работы по борьбе с коррупцией.
-
Теорию Дарвина об эволюции насекомых доказали спустя 160 лет
Новое исследование, проведенное учеными из Австралии, показало, что знаменитый ученый Чарльз Дарвин 160 лет назад был прав в своей теории об эволюции насекомых, утративших способность летать.
-
Столетний ветеран ВОВ из Татарстана получил орден за подвиг спустя 75 лет
Ветеран из Татарстана Гиндулла Сахипов получил орден Красной Звезды за подвиги, совершенные за несколько дней до завершения Великой Отечественной войны. В октябре этого года фронтовик отметил 100-летний юбилей.
-
Стас Михайлов признался, что делал пересадку волос
Среди звезд шоу-бизнеса одни утверждают, что их молодость и красота - это результат здорового образа жизни и хорошей наследственности, а другие спокойно признаются, что обращаются к пластическим хирургам и косметологам.
-
Какие самые популярные породы кошек у россиян?
Британские и сибирские кошки, а также мейн-куны стали самыми популярными у россиян в уходящем году. Интерес к этим домашним питомцам, несмотря на пандемию, у россиян увеличился.
-
Основной и запасной: Гудков раскрыл два плана Путина относительно перспектив во власти
В последнее время российское экспертное сообщество, особенно это касается политологов, в буквальном смысле запуталось, пытаясь дать точный прогноз по формату предстоящего транзита власти в стране или определить, каким образом президент Владимир Путин собирается распоряжаться имеющейся властью в ближайшем будущем.
-
Результат за 18 минут: «Вектор» создал экспресс-тест на коронавирус
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, разработчик вакцины от ковида «ЭпиВакКорона», создал экспресс-тест на коронавирус.
-
«Ни пуха, ни пера» - раньше так желали охотнику для отвода глаз. Почему?
Известный фразеологизм «Ни пуха, ни пера!», на который у русских издавна принято отвечать: «К черту!» имеет весьма древнее происхождение. Во фразе «ни пуха, ни пера» пух и перо метонимически уподоблялись зверю и птице, которые и были основной добычей охотника.
-
В ряд регионов идет аномальное похолодание
Серьезное похолодание в ближайшие дни ожидается в Центральном, Приволжском и Южных округах России. Температура там окажется в среднем на 9 градусов ниже климатической нормы.
-
Землетрясение на Байкале стало самым сильным за последние 20 лет
Землетрясение, которое произошло на Байкале рано утром 10 декабря, оказалось самым сильным для центральной части озера с 1999 года. Об этом сообщила директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.