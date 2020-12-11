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Видео: цапля целиком проглотила молодого аллигатора
По инф. Российской газеты   
11 Декабря 2020 г.
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Фотограф дикой природы Шелли Гиллиам запечатлела редкий кадр, когда взрослая большая голубая цапля поедает молодого аллигатора, проглатывая его целиком. Снимок был сделан на озере к северо-западу от Орландо.

Видео: Птица из Флориды целиком проглотила небольшого крокодила

Шелли Гиллиам сказала NBC News, что пятого декабря она была на северном берегу озера Апопка, четвертого по величине озера Флориды, в популярном месте для наблюдения за птицами. Неожиданно на ее глазах взрослая большая голубая цапля поймала молодого аллигатора и полетела с ним к озеру, где Гиллиам и сняла ее. Фотограф сообщила в Facebook, что цапле потребовалось полчаса, чтобы съесть аллигатора. «Просто вау! — написала Гиллиам. — Природа продолжает удивлять меня каждый день».

По данным общества охраны дикой природы Одюбон, большие голубые цапли сегодня являются одной из самых распространенных крупных водоплавающих птиц в Америке, несмотря на то что в свое время на них повсеместно охотились из-за их размера.

Эти птицы часто ловят добычу, стоя на месте вдоль береговой линии, ожидая, пока рыба проплывет мимо, а затем наносят быстрый удар клювом. В рационе большой голубой цапли не упоминаются аллигаторы, но известно, что птица, помимо рыбы, поедает грызунов, рептилий, маленьких и больших, включая лягушек, саламандр, черепах и змей.

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