Видео: США испытали ракету-«предупреждение» для России

В Калифорнии прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты LGM-30G Minuteman III. Видео появилось на YouTube-канале US Military News.

Такие ракеты дают США и их союзникам «необходимую сдерживающую способность для сохранения свободы действий и навигации в глобальном масштабе».

Запуск ракеты осуществлен с базы Ванденберг в Калифорнии в сторону Маршалловых островов.

Предыдущий пуск LGM-30G Minuteman III состоялся 4 августа. В США испытание назвали «предупреждением для России».

Minuteman III стоит на вооружении США с начала 70-х годов прошлого века и является ближайшим аналогом российской баллистической ракеты РТ-2 УТТХ «Тополь». Эти ракеты базируются в шахтах на трех авиабазах США. За последние годы сразу несколько испытательных пусков Minuteman III закончились неудачей.

...Гонка вооружений мало того, что чревата вспышками войн с многочисленными жертвами, она стоит изрядных денег! По сути, это гонка экономик: государства, чья экономическая жизнь устроена разумно и нацелена на развитие - имеют возможность вкладываться в оружие, задавая все более высокую планку для конкурентов. Те же страны, где правительства хотят "соответствовать" - наваливают все больше налогов на бизнес и население, истощая терпение народа. И все ради вот таких тревожных и нервирующих фактов:

По инф. rosbalt.ru

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