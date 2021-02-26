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Видео: силач из Петербурга сдвинул с места самолет!
Вера Черенева, Российская газета   
26 Февраля 2021 г.
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Житель Петербурга Денис Вовк установил мировой рекорд, отбуксировав в аэропорту Пулково самолет марки Airbus A319 на 4 метра 32 сантиметра.

Петербуржец установил рекорд, откатив 40-тонный самолет на 4 метра

Вес лайнера составляет 40,57 тонны, сообщили в авиакомпании «Россия», чей борт был использовал для рекорда.

Силачи и раньше двигали такие большие самолеты, но дело в том, что сами эти тяжелоатлеты, как правило весили больше 150 килограммов. А Денис Вовк весит 90 с небольшим килограммов. В его весовой категории такие самолеты не буксировал еще никто в мире.

В сентябре прошлого года Денис Вовк впервые попробовал сдвинуть авиалайнер. Тогда это было что-то вроде репетиции. Когда стало ясно, что петербуржец может пойти на рекорд, в Петербург вызвали представителей Книги рекордов Гиннесса, чтобы все зафиксировать официально.

К слову, на то, чтобы откатить борт весом более 40 тонн, спортсмену потребовалось всего 52 секунды.

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