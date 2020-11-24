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Видео: Оставленный на морозе щенок трижды пытался догнать хозяйку
По инф. Российской газеты   
24 Ноября 2020 г.
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Сибирячка увезла в приют маленького щенка, но собака трижды выбиралась из-за забора и пыталась догнать хозяйку.

Видео: Оставленный на морозе щенок трижды пытался догнать хозяйку

Новосибирский приют для животных «Верный друг» опубликовал видео, снятое камерами наблюдения, которые запечатлели упорные попытки женщины бросить маленького щенка на морозе. Собака трижды выбиралась из-за забора и пыталась догнать хозяйку, бросалась под машину.

Это произошло на днях, когда в сибирском регионе установились первые морозы. На кадрах видно, как женщина вносит щенка за высокий забор приюта и, оставив его за калиткой, садится в машину. Животное, будто не веря в то, что его бросают, находит под воротами небольшой лаз и бросается к машине в надежде, что его вернут в тепло.

Вероятно, боясь раздавить настойчивого щенка, сибирячка выходит из авто и снова относит малыша за забор. Все повторяется еще дважды, пока наконец машина не уезжает.

Ролик собрал множество комментариев, причем оценки человеческого поступка диаметрально противоположны. Многие критикуют героиню видео за равнодушие и даже жестокость. Другие, напротив, называют ее спасителем животного.

Вероятнее всего, женщина действительно нашла скулящего щенка на улице и решила ему помочь: не имея возможности забрать домой, отвезла к приюту. Однако зоозащитники предостерегают от такой «помощи» и рекомендуют прежде всего позвонить, передать находку с рук на руки.

  • Как отмечают сотрудники центра, малыш вернулся на то место, где его оставили, и провел на ночном морозе не менее двух часов. Его спас работник приюта. Он находился в помещении и не слышал жалоб щенка, но вышел на улицу, можно сказать, случайно и обнаружил уже почти окоченевшее животное.

— Случайности могло и не быть. И утром мы обнаружили бы замерзшего мертвого щенка. Это жестокое обращение с животными, — уверены специалисты центра. — Сколько таких случаев было, замерзшие кошки в закрытых коробках на снегу у ворот приюта, простоявшие всю ночь при минус 30 градусах.

Волонтеры просят относиться к животным по-человечески и объясняют, что подбросить щенка в приют — вовсе не означает спасти его. И все же малыш жив, ждет новых хозяев, которые его не предадут.

Щенок получил кличку Лелик, хоть и выяснилось, что это девочка. Сейчас ей около месяца, собачонке поставили необходимые прививки, дали лекарства. Зоозащитники предполагают, что он вырастет (меньше среднего размера) и станет кому-то верным другом.

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