Видео: Оставленный на морозе щенок трижды пытался догнать хозяйку

Сибирячка увезла в приют маленького щенка, но собака трижды выбиралась из-за забора и пыталась догнать хозяйку.

Новосибирский приют для животных «Верный друг» опубликовал видео, снятое камерами наблюдения, которые запечатлели упорные попытки женщины бросить маленького щенка на морозе. Собака трижды выбиралась из-за забора и пыталась догнать хозяйку, бросалась под машину.

Это произошло на днях, когда в сибирском регионе установились первые морозы. На кадрах видно, как женщина вносит щенка за высокий забор приюта и, оставив его за калиткой, садится в машину. Животное, будто не веря в то, что его бросают, находит под воротами небольшой лаз и бросается к машине в надежде, что его вернут в тепло.

Вероятно, боясь раздавить настойчивого щенка, сибирячка выходит из авто и снова относит малыша за забор. Все повторяется еще дважды, пока наконец машина не уезжает.

Ролик собрал множество комментариев, причем оценки человеческого поступка диаметрально противоположны. Многие критикуют героиню видео за равнодушие и даже жестокость. Другие, напротив, называют ее спасителем животного.

Вероятнее всего, женщина действительно нашла скулящего щенка на улице и решила ему помочь: не имея возможности забрать домой, отвезла к приюту. Однако зоозащитники предостерегают от такой «помощи» и рекомендуют прежде всего позвонить, передать находку с рук на руки.

Как отмечают сотрудники центра, малыш вернулся на то место, где его оставили, и провел на ночном морозе не менее двух часов. Его спас работник приюта. Он находился в помещении и не слышал жалоб щенка, но вышел на улицу, можно сказать, случайно и обнаружил уже почти окоченевшее животное.

— Случайности могло и не быть. И утром мы обнаружили бы замерзшего мертвого щенка. Это жестокое обращение с животными, — уверены специалисты центра. — Сколько таких случаев было, замерзшие кошки в закрытых коробках на снегу у ворот приюта, простоявшие всю ночь при минус 30 градусах.

Волонтеры просят относиться к животным по-человечески и объясняют, что подбросить щенка в приют — вовсе не означает спасти его. И все же малыш жив, ждет новых хозяев, которые его не предадут.

Щенок получил кличку Лелик, хоть и выяснилось, что это девочка. Сейчас ей около месяца, собачонке поставили необходимые прививки, дали лекарства. Зоозащитники предполагают, что он вырастет (меньше среднего размера) и станет кому-то верным другом.

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