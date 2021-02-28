Мигранты из Африки продолжают проникать в Европу. И их не пугает ничто!

Испанская полиция опубликовала фотографии и видеозаписи, на которых видно, как нелегальные мигранты пытаются попасть в Европу из Северной Африки, прячась в контейнерах с разбитыми бутылками и в запечатанных мешках с токсичным пеплом.

Офицеры испанской гражданской гвардии спасли 40 человек, пытавшихся попасть в Европу через порт в испанском анклаве Мелилья на севере Африки. Мигрантов обнаружили в грузовиках и контейнерах, ожидающих погрузки на суда, направляющиеся на материк.

При первоначальном осмотре полицейские обнаружили 35 человек, которые спрятались в грузовиках. Второй, более тщательный поиск, выявил еще пять человек, прятавшихся в «чрезвычайно опасных местах».

Четверо из них укрылись в контейнере, полном битых стеклянных бутылок, направляемых на предприятия по переработке мусора в Испании. Таким образом они собирались проплыть семь часов по морю.

Наконец, еще один человек был найден внутри запечатанного пластикового мешка с золой, производимой угольными электростанциями и способной вызвать серьезные заболевания легких. Офицеру полиции, который обнаружил этого мигранта, потребовалась помощь врачей, потому что он подумал, что человек мертв, говорится в заявлении представителей правоохранительных органов.

Ситуация с беженцами в Европе все больше усложняется, хотя, казалось бы, куда больше. Беженцев не останавливают никакие трудности, они готовы на многое, лишь бы попасть в другую жизнь, получить путевку в лучшее будущее. И их можно понять. Европейцам это, конечно, не нравится, они боятся, что из-за этого в странах ЕС усилится преступность, станет меньше рабочих мест, а также что мигранты будут злоупотреблять социальными услугами. Есть опасения и по поводу привнесения чужой культуры. Что же, это все вполне объяснимо. Остается вопрос - можно ли это остановить или Европа обречена на постепенную экспансию? Время покажет...

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...