Видео: чучело Масленицы чуть не отправило на тот свет поджигателя

Едва не закончилось трагедией сжигание чучела масленицы в Ленинградской области. Во время поджигания раздался взрыв - мужчину рядом спасла только скорость реакции.

Происшествие в городе Кингисепп попало на видео. На кадрах видно, как в момент поджигания чучела происходит взрыв, который сбивает с ног одного из поджигателей. Однако молодой мужчина быстро сориентировался и буквально выкатился из огня. О том, пострадал ли он, информации нет.

При этом голос ведущей на фоне за секунды до происшествия вещает о том, что «техника безопасности — наше все».

Сводка происшествий на нашем портале - по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...