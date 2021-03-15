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Видео: чучело Масленицы чуть не отправило на тот свет поджигателя
По инф. rosbalt.ru   
15 Марта 2021 г.
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Едва не закончилось трагедией сжигание чучела масленицы в Ленинградской области. Во время поджигания раздался взрыв - мужчину рядом спасла только скорость реакции.

В Ленобласти чучело Масленицы едва не прихватило с собой на тот свет одного из поджигателей

Происшествие в городе Кингисепп попало на видео. На кадрах видно, как в момент поджигания чучела происходит взрыв, который сбивает с ног одного из поджигателей. Однако молодой мужчина быстро сориентировался и буквально выкатился из огня. О том, пострадал ли он, информации нет.

При этом голос ведущей на фоне за секунды до происшествия вещает о том, что «техника безопасности — наше все».

  • Сводка происшествий на нашем портале - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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