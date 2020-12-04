Виагра довела Алибасова до больницы?..

Ах, как мы ждали этого дня! Ни один праздник не мог сравниться с этим удивительным, сказочным днем! Само словосочетание Новый год уже заставляло быстрее биться сердце! В том, моем далеком детстве, в крошечном северном поселке, это было время оглушающе морозной, непроглядной полярной ночи. Тогда, в начале пятидесятых, не было принято заранее наряжать елку, но вот игрушки на нее мы начинали готовить задолго до Нового года. И даже вовсе не потому, что фабричных игрушек вообще было немного, а в наших краях их и вообще было не достать. Разве кто с «материка» привозил и, по возможности, делился с соседями этим сверкающим богатством…