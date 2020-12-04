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Виагра довела Алибасова до больницы?..
|По инф. rosbalt.ru
|04 Декабря 2020 г.
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В Москве экстренно госпитализировали создателя группы «На-На» Бари Алибасова. У известного продюсера зафиксировали очень низкое давление.
Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на его PR-директора Вадима Горжанкина.
По его словам, Алибасову стало плохо вечером в среду, 2 декабря. Как отмечено в материале, предполагается, что причиной плохой самочувствия продюсера стала передозировка виагры. Горжанкин сообщил, что в квартире у Алибасова были обнаружены пустые упаковки препарата для повышения потенции.
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