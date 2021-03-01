«Вы никто и ничто»: Волочкова ответила «критикам» таланта её дочери

Анастасия Волочкова после затишья из-за пандемии вновь вернулась к гастрольной деятельности. На днях бывшая прима-балерина Большого театра выступила в подмосковных Мытищах, показав свой спектакль «Балерина в зазеркалье цирка».

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

В разгар выступления на сцену вышла и 15-летняя дочь Волочковой Ариадна. Она исполнила песню на французском языке.

Фрагмент выступления девочки балерина разместила в социальных сетях, после чего дочь Волочковой затравили. В выражениях хейтеры не стеснялись. «Еще одна представительница золотой молодежи: захотела и пою!» – писали недоброжелатели.

Сама Волочкова была в ужасе от потока оскорблений в адрес дочери. В какой-то момент Настя не сдержалась и ответила на необоснованные нападки.

– Дорогие хейтеры и придурки, смеющие писать гадости не мне, но смеющие писать фигню на странице моей дочери, могу сказать одно. Вы сами-то никто, ничто, и звать вас никак! – возмутилась Волочкова.

Напомним, что последние несколько лет Анастасия видится с дочкой эпизодически. Ариадна живет не в роскошном доме матери в Подмосковье, а со своим отцом Игорем Вдовиным в Москве. Девочка уверяет, что оттуда ей легче добираться до школы. Между тем сама Настя постоянно подчеркивает: несмотря на то, что дочь живет не с ней, она смогла наладить с Аришей близкие и доверительные отношения. Ариадна регулярно приезжает к звездной маме в гости и даже иногда остается у нее ночевать.

– Ариадна – очень добрый человек! – говорит Настя. – И она, как и я, любит детей! Как бы она ни пела, танцевала, рисовала, помогала пристраивать животных в хорошие руки – как волонтер она это делает.

Между тем зрители отметили: с возрастом Ариша стала полной копией своей мамы. Такая же яркая, красивая и статная. Балерина уже пообещала, что будет выводить дочь на сцену регулярно: во время каждого своего выступления. Ведь сама Волочкова от дебюта дочки осталась в восторге.

– После трех лет отсутствия вокала в жизни моей дочки вновь выйти на сцену, да еще и, к счастью, в моем проекте – это было непросто, – заявила Настя. – Горжусь, люблю и дорожу.

По инф. Sobesednik.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...