ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
«Если он говорит ей «спать», «пить» или «гулять», то она будет это делать»: сын Легкоступовой рассказал о жестоком нраве её мужа
2021-02-01-02-53-12
Сын Валентины Легкоступовой долгое время хранил молчание после смерти своей матери. Вот прошло полгода, и он наконец-то решил рассказать о неприятном инциденте с мужем...
«Кто вас подучил?»: ученую, назвавшую Путину свою зарплату, довели до слез следователи
2021-02-10-14-34-49
Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Фото Илона Маска с подросшим сыном умилило пользователей интернета
2021-02-09-03-22-45
В Сети опубликовано фото сына основателя компании SpaceX Илона Маска. Снимок появился в Instagram.
Авторитетный психолог: Кремль побудил все население России думать о Навальном
2021-02-04-00-55-48
Никто ни в России, ни на Западе не сделал больше для «навальнизации» массового сознания, чем власть с ее жесткими методами и топорной пропагандой, считает психолог Александр...
Что сгубило Игоря Квашу?
2021-02-08-02-59-41
Игорь Кваша всегда был верен своим принципам. Он всю жизнь трудился в одном театре, любил одну женщину и, к сожалению, имел одну вредную привычку, которая и довела его до...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

«Вы никто и ничто»: Волочкова ответила «критикам» таланта её дочери
Даниил Николаев, Sobesednik.ru   
01 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

Анастасия Волочкова после затишья из-за пандемии вновь вернулась к гастрольной деятельности. На днях бывшая прима-балерина Большого театра выступила в подмосковных Мытищах, показав свой спектакль «Балерина в зазеркалье цирка».

«Вы никто и ничто»: Волочкова ответила «критикам» таланта её дочери


В разгар выступления на сцену вышла и 15-летняя дочь Волочковой Ариадна. Она исполнила песню на французском языке.

Фрагмент выступления девочки балерина разместила в социальных сетях, после чего дочь Волочковой затравили. В выражениях хейтеры не стеснялись. «Еще одна представительница золотой молодежи: захотела и пою!» – писали недоброжелатели.

Сама Волочкова была в ужасе от потока оскорблений в адрес дочери. В какой-то момент Настя не сдержалась и ответила на необоснованные нападки.

– Дорогие хейтеры и придурки, смеющие писать гадости не мне, но смеющие писать фигню на странице моей дочери, могу сказать одно. Вы сами-то никто, ничто, и звать вас никак! – возмутилась Волочкова.

Напомним, что последние несколько лет Анастасия видится с дочкой эпизодически. Ариадна живет не в роскошном доме матери в Подмосковье, а со своим отцом Игорем Вдовиным в Москве. Девочка уверяет, что оттуда ей легче добираться до школы. Между тем сама Настя постоянно подчеркивает: несмотря на то, что дочь живет не с ней, она смогла наладить с Аришей близкие и доверительные отношения. Ариадна регулярно приезжает к звездной маме в гости и даже иногда остается у нее ночевать.

– Ариадна – очень добрый человек! – говорит Настя. – И она, как и я, любит детей! Как бы она ни пела, танцевала, рисовала, помогала пристраивать животных в хорошие руки – как волонтер она это делает.

Между тем зрители отметили: с возрастом Ариша стала полной копией своей мамы. Такая же яркая, красивая и статная. Балерина уже пообещала, что будет выводить дочь на сцену регулярно: во время каждого своего выступления. Ведь сама Волочкова от дебюта дочки осталась в восторге.

– После трех лет отсутствия вокала в жизни моей дочки вновь выйти на сцену, да еще и, к счастью, в моем проекте – это было непросто, – заявила Настя. – Горжусь, люблю и дорожу.

По инф. Sobesednik.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • «Вы никто и ничто»: Волочкова ответила «критикам» таланта её дочери
    Анастасия Волочкова после затишья из-за пандемии вновь вернулась к гастрольной деятельности. На днях бывшая прима-балерина Большого театра выступила в подмосковных Мытищах, показав свой спектакль «Балерина в зазеркалье цирка».
  • Когда дело в трубе, но не труба
    Когда дело в трубе, но не труба Где только не используются в нашей жизни трубы! Например, водогазопроводные изделия находят себе место при монтаже трубопроводов для подачи (как можно сразу же догадаться из названия) газа или воды, а также для отопительных или инженерных систем и других целей. Такие трубы отличаются повышенной надежностью, износостойкостью, отвечают высоким требованиям по герметичности и выдержке высокого давления. К слову, этот популярный металлопрокат, а также другие товары (листовой прокат, профнастил, арматуру, металлическую сетку и т.д.) в Москве можно выбрать и приобрести на сайте https://metall-dk.ru.
  • Михаил Романов поздравил петербуржцев с Днем защитника Отечества
    Михаил Романов поздравил петербуржцев с Днем защитника Отечества Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил жителей Санкт-Петербурга с Днем защитника Отечества.  
  • В Британии кладоискательница откопала настоящие сокровища викингов
    На британском острове Мэн женщина, увлеченная кладоискательством, нашла сокровища викингов, включая и крайне редкие золотые изделия.
  • Озеленение тюрем снижает уровень насилия среди заключенных. А вы знали?
    Проведенное в Великобритании исследование показывает, что увеличение зеленых насаждений внутри тюрьмы на 10 % может снизить количество нападений между заключенными на 6,6%.
  • Николь Кидман в театре ударили по лицу за аплодисменты
    Всемирно известную австралийскую актрису Николь Кидман ударили программкой по лицу в Сиднейском оперном театре. Об этом рассказал журналистам супруг артистки Кит Урбан.
  • Ущерб от летнего пожара в заповеднике под Анапой оценили в миллиард!
    Ущерб заповеднику «Утриш» под Анапой после пожара в августе 2020 года оценили в 980 млн рублей. Огонь уничтожил 4,8 тыс. деревьев, в числе которых краснокнижные.
  • Инфекционная больница на Сахалине: то ли лечиться, то ли ждать штукатурку на голову
    В Сахалинской области сотрудники прокуратуры в ходе проверки установили, что пациентам небезопасно находиться в здании инфекционного отделения Корсаковской ЦРБ. (Условия нахождения там оказались просто, мягко говоря, вопиющими - судите по фото сами. Вот такая вот реформа здравоохранения. - прим. МГ.)
  • Взяли одноразовый стаканчик и испытали чувство вины. Бывает у вас?
    Попытки вести экологичный образ жизни могут обернуться экотревожностью. (Мы живем в такое время, когда постоянно отовсюду слышим о том, какой ущерб окружающему миру приносит наше потребительство. И от этого переживаем за природу еще сильнее, но и тут свои границы должны быть - прим. МГ.)
  • Иван Демидов: от ведущего «МузОбоза» до директора парка «Зарядье»
    В начале 90-х Иван Демидов сумел «взорвать» культурную «бомбу» в масштабах целой страны. Его «МузОбоз» моментально стал культовой передачей, которая открыла двери в мир современной музыки для всех и каждого.
  • Так сколько денег котики из Эрмитажа в наследство получили?
    Знаменитые коты из Эрмитажа к концу весны получат наследство от мецената из Франции, который упомянул их в завещании. Котам причитается около трех тысяч евро.
  • Засиделся. Видеть Путина президентом после 2024 года не желает практически каждый второй
    Менее половины россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался после 2024 года на посту президента России — о таком желании высказались лишь 48% опрошенных. Сопоставимая цифра в 41% респондентов хотят, чтобы Путин ушел. Причем лишь в 8% это связано с коррупцией и прочими злоупотреблениями, чаще всего люди просто говорят, что он надоел, что ему уже пора на пенсию и что глава государства засиделся.
  • Блогер Владимир просветит про нейгун и научит, как быть здоровым
    Вы знаете такое искусство омоложения организма и совершенствования способностей человека, как нейгун? А вот Владимир Гаврилов может рассказать о нем многое. На YouTube-канале имени себя этот блогер знакомит зрителей с данной системой. Здесь можно увидеть, как написал в своей визитке Владимир: видео нестандартных упражнений, которые он вывел для себя сам; видео стандартных упражнений с эспандерами по методике Бубновского; видео с даосскими железными вениками, которыми блогер пробивается каждый день; видео о креплениях эспандеров в квартире. Вам интересно стало, уважаемые читатели, все это посмотреть? Тогда продолжим.
  • В Белоруссии заморозили цены на десятки продуктов, лекарств и товаров первой необходимости
    Власти Белоруссии заморозили цены на десятки продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Цены зафиксировали, в том числе, на рис, муку, гречку, хлеб, макароны, хозяйственное мыло, туалетную бумагу и спички. В списке лекарств — антибиотики, анальгин, аспирин, парацетамол, лекарства от кашля и другие препараты.
  • Почему Путин тянет с посланием Федеральному Собранию?
    Длительное ожидание ежегодного послания Владимира Путина порождает самые невероятные слухи. Кроме того, эта задержка сама по себе позволяет делать весьма пессимистические предположения насчет ближайшего будущего. Впрочем, и без того очевидно, что вектор движения отдельно взятой страны уже задан, поэтому в рамках существующей политической системы решительно невозможно остановить ее постепенное сползание в бездну истории. Иначе говоря, все происходящее сейчас вполне допустимо представить в виде удручающей триады: «девальвация, деградация, дезинтеграция».
  • Удачная карьера и неудачные браки: судьба Юрия Антонова
    В 80-е годы Юрий Антонов был чуть ли не самым известным советским музыкантом. Его песни до сих пор слушают с трепетом и любовью, хотя сам композитор давненько отошёл от активной музыкальной деятельности.
  • Познер раскритиковал православие. Ему ответил Кураев
    Бывший протодиакон Андрей Кураев прокомментировал высказывания телеведущего Владимира Познера, который раскритиковал православие. Журналист и телеведущий заявил, что принятие православия на Руси стало «одной из величайших трагедий». Познер также указал, что страны, в которых главенствующей религией стали другие ответвления христианства, живут лучше.
  • 11 очень длинных минут…
    Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.
  • Дочь Немцова пообещала новые журналистские расследования его убийства
    Несколько групп журналистов-расследователей изучают повторно материалы дела убитого политика Бориса Немцова и готовятся раскрыть новые данные, сообщила его дочь Жанна Немцова.
  • Мигранты из Африки продолжают проникать в Европу. И их не пугает ничто!
    Испанская полиция опубликовала фотографии и видеозаписи, на которых видно, как нелегальные мигранты пытаются попасть в Европу из Северной Африки, прячась в контейнерах с разбитыми бутылками и в запечатанных мешках с токсичным пеплом.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 