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Вы когда-нибудь видели каменные нарциссы и эдельвейсы?

Ольга Штейн, Российская газета   
06 Марта 2021 г.
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Экспозицию к 8 Марта подготовили уральские геологи. На выставке в Уральском геологическом музее Горного университета среди экспонатов — необычные минералы и работы камнерезов.

В Екатеринбурге открылась выставка «каменных цветов»

— «Цветы» среди минералов не редкость. Обычно это расщепленные агрегаты или сростки пластинчатых кристаллов, напоминающие лепестки бутона розы. Путешественники, посещавшие Египет, знакомы с таким «розами пустыни» — радиальными срастаниями пластинчатых кристаллов гипса. Но мало кто знает, что гипсовые «розы» встречаются и на Урале, их находят в тоще глин верхних горизонтов Гайского и Киембаевского месторождений на Южном Урале, — рассказали в пресс-службе вуза.

Один из главных экспонатов — крупнейший из найденных в наших краях кристалл красного корунда. Его название — «Рубиновая роза», вес — 5000 карат, найден он был на Полярной Урале на месторождение Рай-Из. Другой экспонат — «хризантемный камень» — это подарок делегации из Китая, презентованный уральцам в 1957 году.

Также на выставке можно увидеть много ирисы, нарциссы, эдельвейсы из аметиста, кальцита, лазурита, мрамора, созданные двумя девушками-камнерезами: Аленой Новосельцевой из Нижнего Тагила и Натальей Печериной из Екатеринбурга.

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