Ветеранов труда в стране станет больше

Людям, долгое время работавшим на Крайнем Севере или в приравненных к нему местностях, предлагают присваивать звание «Ветеран труда», даже если у них нет министерских грамот или медалей. Для этого мужчинам надо будет иметь трудовой стаж 35 лет, а женщинам — 30.

Соответствующий законопроект парламентарии планируют рассмотреть в сентябре и, если его примут, новшество может коснуться жителей 23 регионов. В думской фракции ЛДПР предлагают пойти дальше и вносят законопроект, который даёт право получить звание «Ветеран труда» всем гражданам, рабочий стаж которых составляет 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин.

Какие правила сейчас

Почётное звание «Ветеран труда» присваивают с 1995 года. Чтобы его получить, у женщин должен быть трудовой стаж не менее 20 лет, у мужчин — 25 или выслуга лет, необходимая для назначения пенсии, а также особые трудовые заслуги, которые обязательно должны быть подтверждены одной из наград, перечисленных в Законе «О ветеранах». Это орден, медаль или почётное звание СССР или РФ, почётная грамота или благодарность президента или же знак отличия, выданный профильным федеральным министерством, службой или агентством.

Каждый орган исполнительной власти имеет только один знак отличия, который даёт право на присвоение звания «Ветеран труда». Например, Минздрав и Минкультуры выдают врачам и деятелям искусства почётные грамоты, а Минтранс — нагрудный знак «Почётный работник транспорта России». Получить звание, не имея каких-либо наград, могут только те, кто начал работать ещё ребёнком в период Великой Отечественной войны и имеет стаж не меньше 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Кроме этого, в субъектах имеют право выдавать удостоверения ветерана регионального значения, например «Ветеран труда в городе Москве». Но, став региональным ветераном труда, при переезде в другой край или область человек теряет право на льготы, которые имел на своей малой родине.

Северянам — «Ветерана труда» за работу в суровых условиях

В июле депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает особые условия для тех, кто много лет трудился на Севере. Для них это особо актуально — после продолжительной работы в суровых условиях они часто переезжают в более благоприятные по климату субъекты РФ и, соответственно, теряют право пользоваться теми социальными льготами, которые получили с присвоением звания в своём Северном регионе, пояснила соавтор законопроекта, зампредседателя Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь.

Поэтому законодатели предложили прописать в законе дополнительное основание для присвоения звания «Ветеран труда» федерального уровня гражданам, которые продолжительно и добросовестно трудились в организациях на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях. Для этого работникам надо будет иметь только трудовой стаж: для мужчин не меньше 35 лет, а для женщин — не менее 30. Никакие медали и грамоты не понадобятся.

Если закон примут, северяне, которые много лет трудились в суровых условиях, смогут воспользоваться преференциями, даже если решат уехать туда, где потеплее. Районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в России около двух сотен, и они расположены в 23 регионах страны, так что новшество коснётся немалого количества людей.

Изначально инициатива была выдвинута Магаданской областной думой. Областные депутаты предложили предоставить право на получение звания тем, кто проработал на Крайнем Севере и в приравненных к нему областях в течение 45 лет для мужчин и 40 — для женщин, рассказала соавтор законопроекта, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Но сенаторы и депутаты решили уменьшить требования и внесли поправку в Закон «О ветеранах», которая предусматривает наличие стажа для женщин 30 лет, а для мужчин — 35 лет.

Бибикова отметила, что новая норма не касается пенсионного законодательства, и её можно рассматривать как дополнительную льготу к уже существующим для северян.

Авторами законопроекта стали вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, председатель Комитета палаты регионов по социальной политике Инна Святенко, зампред этого комитета Елена Бибикова, зампред Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь и депутат Галина Данчикова. Инициативу планируют рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

В профильном Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов положительно отнеслись к законопроекту. В июле, когда он был внесён в Госдуму, глава думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов поддержал идею и подчеркнул: «Самое главное, чтобы на региональном уровне ветеранам труда были действительно предоставлены дополнительные меры поддержки. Чтобы это звание было не просто декларацией, а ощутимой поддержкой для тех, кто своим трудом его заработал».

Льготы не должны «сгорать» при переезде

Между тем под занавес летних каникул депутаты от ЛДПР сообщили о внесении собственной инициативы, которой предлагается присваивать звание всем гражданам, имеющим трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин независимо от того, есть ли у них госнаграды и ведомственные знаки отличия. Об этом сообщили в пресс-службе Ярослава Нилова. Авторами законопроекта также стали вице-спикер Думы Игорь Лебедев, председатель Комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин, первый зампред Комитета по обороне Александр Шерин, депутаты Дмитрий Свищев и Никита Березин. Разработчики отмечают, что, например, в Курской, Орловской, Кировской и Рязанской областях для получения звания областного уровня при отсутствии госнаград или ведомственных знаков отличия необходим длительный трудовой стаж — 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин. «При переезде указанных лиц в другие субъекты Российской Федерации, где установление такого звания не предусмотрено, они лишаются мер социальной поддержки. Данная ситуация вызывает огромное социальное напряжение среди граждан старшего поколения, добросовестно трудившихся более 40 лет», — говорится в пояснительной записке. Поэтому парламентарии предложили устанавливать звание «Ветеран труда» при такой же выслуге лет, как и в регионах, но на федеральном уровне.

Какие выплаты и компенсации положены ветеранам труда

Ветеран труда, получивший удостоверение федерального значения, имеет право на льготы, вид и размер которых устанавливает руководство того региона, где он живет.

По закону «О ветеранах» на федеральном уровне положено:

пенсионное обеспечение, денежные пособия;

получение ежемесячной денежной выплаты;

предоставление жилых помещений;

компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;

оказание медицинской помощи и протезно-ортопедической помощи.

Конкретные суммы и варианты предоставления льгот зависят от региона.

В Москве ежемесячная выплата для ветеранов труда, начиная с предпенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 для мужчин), составляет 1056 рублей. Им положена 50-процентная скидка от стоимости занимаемого жилого помещения, коммунальных услуг и вывоза мусора, компенсация за оплату домашнего телефона. Также они могут бесплатно поставить зубные протезы, получить ортопедическую обувь и другие протезно-ортопедические изделия, ездить на городском общественном транспорте и пригородных электричках.

В Санкт-Петербурге ежемесячная выплата с учётом индексации за 2020 год — 947 рублей. Также предусмотрена оплата половины стоимости жилья и коммунальных услуг, право на приобретение проездного билета на общественный транспорт по льготной цене для пенсионеров, бесплатный проезд на пригородных поездах и скидки на пригородные автобусы.

В Магаданской области за ветеранами труда сохраняется обслуживание в медицинских организациях региона, к которым они были прикреплены до выхода на пенсию, им компенсируют половину стоимости жилья и коммунальных услуг, выплачивают 682 рубля в месяц с учётом индексации на частичную компенсацию расходов на проезд на пригородных и междугородних автобусах и услуги связи. А ветеранам-инвалидам положена 50-процентная скидка на протезно-ортопедические изделия.

В Белгородской области предоставляют такие меры поддержки, как 50-процентная компенсация платы за содержание и ремонт жилья, коммунальные услуги и пользование (наём) жилого помещения в пределах региональных нормативов, а также скидка 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

В Краснодарском крае ветераны труда могут рассчитывать на компенсацию половины стоимости коммуналки и оплаты жилого помещения и льготные цены на проездные: на городской автобус — 340 рублей, троллейбус — 430 рублей, трамвай — 430 рублей, на трамвай и троллейбус — 540 рублей, на троллейбус и автобус — 540 рублей, на трамвай и автобус — 540 рублей, на трамвай, троллейбус и автобус — 670 рублей. Кроме этого, им ежемесячно выдают шесть талонов для приобретения билетов с 50-процентной скидкой.

Ведомственные награды, которые дают право на присвоение звания «Ветеран труда»

Министерство здравоохранения РФ — Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ

Министерство культуры РФ — Почетная грамота Министерства культуры РФ

Министерство образования и науки РФ — Знак отличия Министерства образования РФ (до 21 июля 2017 г.)

Министерство природных ресурсов и экологии РФ — Почетный знак «За отличие в службе»

Министерство промышленности и торговли РФ — Медаль «Трудовая доблесть»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ — Звание «Мастер связи»

Министерство сельского хозяйства РФ — Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РФ

Министерство спорта РФ — Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ — Почётная грамота Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

Министерство транспорта РФ — Нагрудный знак «Почётный работник транспорта России»

Министерство труда и социальной защиты РФ — Почётная грамота Министерства труда и социальной защиты РФ

Министерство финансов РФ — Нагрудный знак «Отличник финансовой работы»

Министерство экономического развития РФ — Почётная грамота Министерства экономического развития РФ

Министерство энергетики РФ — Медаль «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса»

II степени

Федеральная антимонопольная служба — Медаль «За отличие в службе» II степени

Федеральная служба государственной статистики — Почётное звание «Почётный работник государственной статистики»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — Нагрудный знак «Почётный работник Роспотребнадзора»

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору — Медаль им. Якова Брюса

Федеральное агентство по государственным резервам — Почётное звание «Почётный сотрудник системы государственного материального резерва РФ»

Федеральное агентство научных организаций — Знак «За заслуги в развитии науки»

Федеральное агентство по делам национальностей — «За вклад в укрепление российской нации»

Министерство внутренних дел РФ — Нагрудный знак «Почётный сотрудник МВД»

Медаль МВД России «За трудовую доблесть»

Медаль МВД России «За безупречную службу в МВД»

Медаль МВД России «За отличие в службе» I и II степени

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Медаль «За безупречную службу»

Медаль «За отличие в военной службе»

I, II степени

Медаль «За отличие в службе»

I, II степени

Нагрудный знак «Почётный сотрудник МЧС России»

Нагрудный знак «Ветеран МЧС России»

(проект приказа МЧС России «О ведомственных знаках отличия Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда» и внесении изменения в приказ МЧС России от 06.12.2010 №620

«О ведомственных знаках отличия Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»)

Министерство обороны РФ -Медаль «За трудовую доблесть»

Медаль «За отличие в военной службе» I, II степени

Федеральное агентство специального строительства — «Ветеран Спецстроя России»

Министерство юстиции РФ -Медаль «Ветеран Министерства юстиции РФ»

Федеральная служба судебных приставов — Медаль «Ветеран Федеральной службы судебных приставов»

Федеральная служба безопасности РФ — Почётная грамота ФСБ России

Медаль ФСБ России «За отличие в военной службе» II или I степени

Медаль ФСБ России «За отличие в труде»

Федеральная служба охраны РФ — Нагрудный знак «За честь и достоинство в службе Отечеству»

Нагрудный знак «25 лет безупречной службы»

Медаль «За отличие в военной службе»

II или I степени

Медаль «За отличие в труде»

Федеральное архивное агентство — Нагрудный знак «Почётный архивист»

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ — «Почётный сотрудник Росгвардии»

Медаль «Ветеран службы»

Медаль «За заслуги в труде»

Медаль «За отличие в службе» I степени

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По инф. Парламентской газеты

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