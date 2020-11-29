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Ведущая программы «Час суда» получила срок за мошенничество
По инф. rosbalt.ru   
29 Ноября 2020 г.
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Юрист Елена Дмитриева, которая вела одну из программ проекта «Час суда», вердиктом Замоскворекцкого суда приговорена к двум годам заключения условно. Как пояснили в суде, испытательный срок Дмитриевой установлен в два года.

Ведущая программы «Час суда» получила срок за мошенничество


По информации СМИ, женщина оказалась вовлечена в конфликт двух бизнесменов, один из которых посчитал, что из-за закрытия совместной со своим оппонентом фирмы потерял 80 млн рублей и требовал вернуть деньги.

Предприниматель, от которого требовали возврат крупной суммы, заявил, что говорил с Дмитриевой, якобы заявившей, что контролирует следователей и ему легче просто передать своему бывшему партнеру Плотникову 80 млн рублей.

Бизнесмен обратился в ФСБ. На встречу с Дмитриевой и вторым участником конфликта он пришел с мечеными купюрами. В результате женщина стала обвиняемой в деле о крупном мошенничестве.

Бизнесмен Юрий Плотников, проходивший по этому же делу, приговорен к трем годам условно.

По инф. rosbalt.ru

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