Вдовец Валентины Легкоступовой ушёл в монастырь, но потом вернулся

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
«Уходить ли Путину?» Политолог реконструирует логику президентского окружения
2021-01-18-02-22-01
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
В Подмосковье массово продают особняки. Элита готовится к побегу из России?
2021-01-18-01-28-11
Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть...
Последняя любовь Жанны Фриске
2021-01-27-13-29-02
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Вдовец Валентины Легкоступовой ушёл в монастырь, но потом вернулся
Даниил Николаев, Sobesednik.ru   
14 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Последний муж Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов никак не может оправиться после смерти звездной жены. На днях Фирсова заметили в монастыре. Неужели он решил отдалиться от мирской жизни?

Вдовец Валентины Легкоступовой ушёл в монастырь, но потом вернулся


– Я действительно почти три недели провел в Абхазии в закрытом монастыре, – рассказывает Юрий. – Там пропускная система. Это больше даже не монастырь, а скит для монахов. Все это время молился за упокой души Валентины. Пробыл в монастыре до середины января и вернулся в Москву.

По словам Фирсова, мыслей о том, чтобы навсегда отказаться от мирской жизни, у него нет.

– Насовсем в монастырь не собираюсь: у меня дел по горло, – продолжает Фирсов. – Когда мне говорят, что я планировал историю по отъему жилой площади Валентины, я прихожу в недоумение. У меня 24 спортивных события в году, которые я еле-еле успеваю проводить. Когда мне думать о таких вещах, чтобы Валю, мою любимую женщину, плавно споить и отобрать пятую часть собственности? Такую глупость могла только Анетта (дочь Валентины. – Авт.) придумать.

С детьми Легкоступовой Фирсов наладить общение не смог до сих пор. Хотя он уверяет, что не против потепления в отношениях и с Матвеем, и с Анеттой.

– Я пишу, звоню, но мне никто не отвечает, – вздыхает Юрий. – Все происходит в одностороннем порядке. У меня есть все смс, звонки… Я даже не знал, где похоронена Валюша! Родственники не информируют, что происходит, вообще!

По словам Фирсова, от трагической смерти Легкоступовой он не может отойти до сих пор. Если бы повернуть время спять и все изменить… Сейчас он видится с Валентиной только во снах.

– Валюша мне снится редко, но метко, – говорит Фирсов. – Обычно это происходит в тяжелые моменты жизни. Как будто она мне что-то подсказывает, как поступить в той или иной ситуации!

Фирсов признается, что чувства к Валентине у него не прошли до сих пор. «Я до сих пор ее люблю!» – уверяет Юрий.

По инф. Sobesednik.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 