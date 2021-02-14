Вдовец Валентины Легкоступовой ушёл в монастырь, но потом вернулся

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть...
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
– Я действительно почти три недели провел в Абхазии в закрытом монастыре, – рассказывает Юрий. – Там пропускная система. Это больше даже не монастырь, а скит для монахов. Все это время молился за упокой души Валентины. Пробыл в монастыре до середины января и вернулся в Москву.
По словам Фирсова, мыслей о том, чтобы навсегда отказаться от мирской жизни, у него нет.
– Насовсем в монастырь не собираюсь: у меня дел по горло, – продолжает Фирсов. – Когда мне говорят, что я планировал историю по отъему жилой площади Валентины, я прихожу в недоумение. У меня 24 спортивных события в году, которые я еле-еле успеваю проводить. Когда мне думать о таких вещах, чтобы Валю, мою любимую женщину, плавно споить и отобрать пятую часть собственности? Такую глупость могла только Анетта (дочь Валентины. – Авт.) придумать.
С детьми Легкоступовой Фирсов наладить общение не смог до сих пор. Хотя он уверяет, что не против потепления в отношениях и с Матвеем, и с Анеттой.
– Я пишу, звоню, но мне никто не отвечает, – вздыхает Юрий. – Все происходит в одностороннем порядке. У меня есть все смс, звонки… Я даже не знал, где похоронена Валюша! Родственники не информируют, что происходит, вообще!
По словам Фирсова, от трагической смерти Легкоступовой он не может отойти до сих пор. Если бы повернуть время спять и все изменить… Сейчас он видится с Валентиной только во снах.
– Валюша мне снится редко, но метко, – говорит Фирсов. – Обычно это происходит в тяжелые моменты жизни. Как будто она мне что-то подсказывает, как поступить в той или иной ситуации!
Фирсов признается, что чувства к Валентине у него не прошли до сих пор. «Я до сих пор ее люблю!» – уверяет Юрий.
В Австралии, неподалеку от Аделаиды, коала спровоцировал массовую аварию на одном из самых загруженных шоссе. Животное неожиданно вышло на середину проезжей части, и один из водителей, пытаясь избежать наезда, резко затормозил.
Певица и телеведущая Ольга Бузова на днях сделала смелое заявление. Она хотела бы спеть не что-нибудь, а гимн России! И не где-нибудь, а на открытии крупного спортивного мероприятия или даже… на Параде Победы 9 мая.
Любопытные путешествия совершает блогер Николай, который показывает, к примеру, столицу России с неожиданных, не совсем привычных ракурсов. Например, вот названия его публикаций: «Из путешествий по дворам и закоулкам я заметил. Мир бездомных четвероногих обитателей Москвы...», «Хостелы Москвы и его обитатели...» и т.д. И мы для себя у Николая выбрали подобное неординарное путешествие. Это «Экскурсия по вагонам метро Москвы...». Ведет свой канал блогер, к слову, на платформе Яндекс Дзен.
Победитель Олимпийских игр 1960 года Юрий Власов умер в возрасте 85 лет. Его силой восхищался весь Советским Союз и даже больше - Юрий Власов был кумиром знаменитого Арнольда Шварценеггера! А после ухода из спорта тяжелоатлет стал писателем, хотя об этом мало кто знает.
Полиция Читы завела уголовное дело о клевете против авторов анонимного Telegram-канала, которые заявили, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов принимает наркотики. В публикации говорилось, что глава региона лечится после передозировки веществами.
С 1 марта аптеки в России по приказу Минздрава начинают работать по новым правилам. Аптекари теперь обязаны рассказывать покупателям о недорогих аналогах лекарств и ценах на них. А если покупатель захочет прочитать инструкцию, провизор не имеет права в этом отказать.
На фоне пандемии в Японии впервые более чем за 10 лет выросло число самоубийств. И власти всерьез озаботились этим - решили назначить специального человека, который будет разбираться в том, как заставить людей не принимать фатальные решения. Заметим, что такая же проблема наблюдается и в России - общения не хватает каждому второму.
Зачем учиться в вузе? Можно ли устроиться на работу сразу после диплома? Что сложнее всего давалось в учебе на «удаленке»? Такие вопросы задавали студентам российских вузов специалисты Skyes University.
В Петербурге проводится проверка правоохранительных органов из-за сообщений о возможных домогательствах учителя ОБЖ по отношению к девочке в одной из школ Приморского района. В соцсеть попало видео, на котором мужчина пытается поцеловать и прижать к себе школьницу.
Самой неблагополучной по качеству питьевой воды в России на протяжении последних десяти лет является Свердловская область. При этом около четверти федеральных субсидий на экологическую реабилитацию водных объектов (ЭРВО) выделяется Чечне, где вода и так соответствует норме.
Дальневосточный леопард Байкал, подопечный известного телеведущего Николая Дроздова, отметился на фотоловушках вместе с подругой, сообщил начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Иван Раков.
В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена первая жалоба из России из-за приговора жительнице Перми, которой летом 2020 года дали 300 часов обязательных работ за фейки о коронавирусе. Об этом сообщил адвокат женщины Ирина Хрунова из правозащитной группы «Агора».
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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