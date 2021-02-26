Василий Лановой незадолго до смерти стал жертвой «концертной» мошенницы

Народный артист СССР Василий Лановой за несколько лет до смерти оказался жертвой мошенницы, сначала представившейся представительницей правительства, а затем провозгласившей себя его директором.

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Об этом сообщил режиссер Вячеслав Моцардо, друживший с артистом. По его словам, это могло отразиться на жизни и здоровье пожилого артиста.

Как утверждает режиссер, женщина стала организовывать Лановому концерты, и тот участвовал в них, даже если хотел бы отказаться. За концерты мошенница получала спонсорские и грантовые средства.

Моцардо подозревает, что Лановой мог заразиться коронавирусом, выступая на гастролях в пандемию.

— В 2015 году Василий Семенович упомянул, что его втянули в «Армию и культуру». Организация с точно таким же названием существует давно при Министерстве обороны. Зачем и кому потребовалось создавать еще одну, понятия не имею. Был момент, Василий Семенович заподозрил, что его дурачат, — рассказал Моцардо журналистам.

Он также поведал, что Лановой на сцену выходил без маски, а после концерта его просили делать общие фотографии и подписывать афиши.

— Его эксплуатировали, выжимали до последней капли. Он подкашливал, что сам и подтверждал. А заразился, думаю, именно на гастролях, — заключил Моцардо.

По инф. rosbalt.ru

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