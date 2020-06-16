Вандалы повредили скульптуру коня на Аничковом мосту в Петербурге

В Петербурге на Аничковом мосту повредили скульптуру одного из коней Клодта. Вандалы сломали поводья.

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Информацию подтвердили корреспонденту «Росбалта» в пресс-службе Государственного музея городской скульптуры.

«Специалисты в ближайшее время должны осмотреть. Исходя из того, что со скульптурой, мы будем предпринимать определенные действия», — рассказали в учреждении.

Эксперты поедут к Аничкову мосту вечером 15 июня либо утром следующего дня.

Как пишут очевидцы, у коня сломаны поводья. Петербуржцы в соцсетях призывают оштрафовать нарушителей «на десятки тысяч».

Добавим, это не первый громкий инцидент с памятниками в Северной столице. Так, в 2018 году вандалы забрались на Медного всадника на Сенатской площади и попытались установить на нем мангал. Тогда скульптура осталась без повреждений.

Вандализм - это серьезная проблема современного времени. Причем порче подвергаются и исторические памятники, и мемориальные сооружения, и воинские захоронения. Бороться с этим, конечно, нужно. Что касается именно военных памятников, то недавно было принято решение об ужесточении ответственности за это, вплоть до реального лишения свободы.

По инф. rosbalt.ru

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