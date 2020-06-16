Вандалы повредили скульптуру коня на Аничковом мосту в Петербурге

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
В Москве скорая приехала к почувствовавшей себя плохо пенсионерке только на третий день. А после того, как ее положили в больницу, выписали штраф - за то, что не установила на телефоне приложение для контроля за...
Информацию подтвердили корреспонденту «Росбалта» в пресс-службе Государственного музея городской скульптуры.
«Специалисты в ближайшее время должны осмотреть. Исходя из того, что со скульптурой, мы будем предпринимать определенные действия», — рассказали в учреждении.
Эксперты поедут к Аничкову мосту вечером 15 июня либо утром следующего дня.
Как пишут очевидцы, у коня сломаны поводья. Петербуржцы в соцсетях призывают оштрафовать нарушителей «на десятки тысяч».
Добавим, это не первый громкий инцидент с памятниками в Северной столице. Так, в 2018 году вандалы забрались на Медного всадника на Сенатской площади и попытались установить на нем мангал. Тогда скульптура осталась без повреждений.
Вандализм - это серьезная проблема современного времени. Причем порче подвергаются и исторические памятники, и мемориальные сооружения, и воинские захоронения. Бороться с этим, конечно, нужно. Что касается именно военных памятников, то недавно было принято решение об ужесточении ответственности за это, вплоть до реального лишения свободы.
25 лет назад город Будённовск в Ставропольском крае пережил страшный теракт. Жители города признаются, что даже спустя четверть века после нападения боевиков на город стараются не вспоминать те страшные несколько дней.
Определить сладость клубники можно, посмотрев на черенок — если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, она будет сладкой. Об этих и других секретах выбора вкусной клубники рассказали в Роспотребнадзоре.
У Следственного комитета будет своя поликлиника. Такое решение принял Александр Бастрыкин. Ведомственная поликлиника будет оказывать медицинскую помощь сотрудникам следственных органов, членам их семей и ветеранам следствия.
Россияне после стабилизации эпидемиологической обстановки с коронавирусной инфекцией COVID-19 и снятия всех ограничений, введенных из-за пандемии, в среднем по стране хотели бы получать на руки 74 тыс. рублей в месяц.
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