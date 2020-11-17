Валерий Меладзе готов войти в «красную зону», чтобы поддержать врачей и пациентов

Певец Валерий Меладзе выступил с обращением к врачам Москвы и Московской области. В своем Инстаграме он попросил разрешения приезжать в ковидные отделения больниц и доступа в «красную зону», чтобы поддержать морально врачей и пациентов.

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Певец заверил, что «это не акция и не попытка пропиариться»: он просто хочет помочь. Меладзе также сообщил, что отключает все комментарии к данному посту в Инстаграме.

По инф. rosbalt.ru

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