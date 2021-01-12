ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Многодетную маму оштрафовали на 75 тысяч за поддержку Фургала
-75-
Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал на 75 тысяч рублей многодетную мать из-за участия в акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Ялте увеличат время подачи воды
По инф. Российской газеты   
12 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

С 12 января воду в Ялте будут подавать восемь часов в сутки, то есть с 06.00 до 10.00 и с 18.00 до 22.00, а не шесть часов, как это было с 14 декабря прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Ялты со ссылкой на главу ведомства Янину Павленко.

– Сегодня они дают 15 тысяч кубометров воды в сутки, – уточнила мэр. По ее словам, хотя притоки в местные водохранилища остаются незначительными, смягчить график позволяют дополнительные источники – Уч-Кош, Хаста-Баш, Массандровский водопад, озеро Могаби, что питает проснувшийся и очень активный водопад Учан-Су.

Также в водоснабжении зоны в поселке Форос задействована скважина объемом 1,1 тысячи кубических метров. А еще сейчас специалисты готовятся к разработке еще одной скважины, которая даст приблизительно аналогичный объем воды, который планируется направить в сторону Симеиза.

– Мы делаем все, чтобы улучшить водоснабжение нашего региона, – заверила Павленко и поблагодарила ялтинцев за понимание сложившейся ситуации.

Кроме того, власти Ялты привлекут к ответственности застройщика, повредившего во время работ магистральный водовод в Массандре. Сейчас водоканал рассчитывает ущерб. Мэр Ялты подчеркнула, что в отношении повредивших сети застройщиков примут все меры административного воздействия.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 