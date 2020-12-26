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В ВОЗ дали советы по ношению масок в паре с очками
|По инф. rosbalt.ru
|26 Декабря 2020 г.
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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, как правильно носить медицинскую маску в паре с очками. Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович дала несколько советов.
По ее словам, для начала нужно снять очки, потом надеть маску. Далее «следует надеть очки ниже настолько, чтобы стекла в них не замасливались», объяснила Вуйнович.
Она добавила, что запотевание очков свидетельствует о том, что человек носит маску неправильно. Такое ношение средств защиты может привести к воспалению и высыпаниям на коже.
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