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В Волгограде предотвратили массовое убийство в школе
По инф. rosbalt.ru   
16 Июня 2020 г.
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Сотрудники ФСБ в Волгограде предотвратили массовое убийство в школе. Преступление планировал 14-летний подросток...

ФСБ сообщила о предотвращении взрыва и массовой резни в школе Волгограда (видео)

Следователи рассказали, что нашли у подростка уже готовую ко взрыву самодельную бомбу, коктейли Молотова, ножи, компоненты для изготовления СВУ, поражающие элементы, а также дневники с инструкциями по изготовлению взрывчатки и по организации массовых убийств в школах.

В СК РФ сообщили, что возбуждено дело по ч.1 ст.223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч.1 ст.30, пп. «а,е» ч.2 ст.105 УК (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом). Подростку уже предъявлены обвинения.

По данным следствия, оперативники ФСБ узнали, что школьник дома собирает бомбы и зажигательные гранаты. В СК уточнили, что кроме готового СВУ, у него нашли 18 готовых к использованию бутылок с зажигательной смесью. Сам подросток говорит, что хотел только развлечься, устроив взрывы и поджоги на пустырях Волгограда, но у следствия есть основания полагать, что истинной целью было нападение на школу, а убить он хотел, в частности, сотрудника школы и одного из учеников, с которыми у подростка был конфликт.

Сейчас он арестован. Следователи не исключают, что у обвиняемого могли быть сообщники.

Почему дети порой идут на такое? Да просто они чувствуют себя неудачниками, не могут обсудить ситуацию с взрослыми, не находят понимания в коллективе, вот они пытаются устроить современные «колумбайны». А чтобы этого не происходило, родителям нужно уметь разговаривать со своими детьми, видеть в них личности, стараться, чтобы мимо не проходили их большие и маленькие проблемы. Не обязательно всякий раз вмешиваться – что-то ребенок должен учиться решать и сам. Но важно не прокараулить ту тему, к которой подрастающий человек не сможет сам подступиться и тем более разрешить должным образом.

Еще о детских срывах можно прочитать здесь:

По инф. rosbalt.ru

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