В Томске скоропостижно скончался ведущий актер ТЮЗа Сергей Хрупин

В Томске внезапно ушел из жизни ведущий актер томского Театра юного зрителя, заслуженный артист России Сергей Хрупин. Ему было 65 лет.
— Добрый, готовый помочь, эмоциональный и неравнодушный, Сергей Яковлевич был настоящей душой коллектива, родным для всех ТЮЗовцев человеком. Осознать случившееся невозможно — буквально только позавчера он играл спектакли, поздравлял всех в столь идущем ему образе Деда Мороза с Новым годом, — сообщается на официальной странице Томского Театра юного зрителя в соцсети «ВКонтакте».
Актера Сергея Хрупина знали и любили несколько поколений томичей. Он служил в местном ТЮЗе практически с его открытия — с 1982 года.
— За почти 40 лет работы актер создал в спектаклях ТЮЗа более сотни ярких, непохожих друг на друга образов, — отмечают его коллеги. — Обожаемым детьми героем Хрупина был Дед Мороз, в этого волшебника Сергей Яковлевич с радостью превращался каждый Новый год.
Более 10 лет Хрупин также работал педагогом — преподавал актерское мастерство и режиссуру в Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций.
Прощание с актером Сергеем Хрупиным пройдет в Томском ТЮЗе в четверг, 14-го января, с 12:00 до 14:00.
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- In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке