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В Тамбове умер 102-летний летчик Александр Боднар
По инф. Российской газеты   
26 Ноября 2020 г.
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В ночь на 25 ноября в Тамбове скончался почетный гражданин города, ветеран Великой Отечественной войны, летчик Александр Боднар. Ему было 102 года.

В Тамбове умер 102-летний летчик Александр Боднар

На войне Александр Николаевич был штурманом дальнего бомбардировщика ДБ-3. Он совершил более 300 боевых вылетов, участвовал в обороне Москвы и Ленинграда, Сталинградской битве, воевал на Курской дуге, Кубани и в Крыму, бомбил фашистов в Польше и Германии. Дважды был сбит и выбирался к своим из-за линии фронта. В 1945 году Боднар участвовал в параде Победы в Москве.

Он награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны» I степени, «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда».

После войны летчик перебрался в Тамбов и стал журналистом: писал на экономические темы, работал в Совете ветеранов. В 2020 году Боднару присвоили звание почетного гражданина города.

— Это был героический человек, любящий жизнь и людей, глубоко порядочный, скромный. Все мы будем помнить Александра Николаевича, — сказал врио главы Тамбова Максим Косенков.

Прощание в Александром Николаевичем Боднаром состоится 27 ноября в здании драматического театра. Похоронят летчика на Воздвиженском кладбище.

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

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