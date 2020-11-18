В стране хотят ввести обязательные проверки электропроводки в квартирах

В квартирах россиян предложили ввести обязательные плановые проверки электропроводки.

С предложением выступили Общественная палата и НП «ЖКХ Контроль». Соответствующее письмо направлено в Минстрой РФ. Сейчас управляющие компании два раза в год осматривают системы электроснабжения в подъездах многоквартирных домов. За состояние электросетей в квартирах отвечают сами жильцы, пояснила председатель комиссии ОП по ЖКХ Светлана Разворотнева. В документе также предлагается привлекать к персональной ответственности проверяющих лиц.

В общественном совете при Минстрое поддержали данную инициативу. «Граждане не обладают достаточными навыками, чтобы самостоятельно следить за состоянием электросетей в квартирах. Контроль должны осуществлять специализированные организации. Заставить человека заменить проводку невозможно, но предупредить о ее состоянии нужно», — отметил член совета Рифат Гарипов.

В ОП обратили внимание на необходимость введения новых регламентов работы для управляющих компаний. В палате также отметили, что нужно принимать акты, которые позволят проводить проверки оперативно.

Сейчас в стране проводятся сезонные осмотры систем электроснабжения общего имущества в многоквартирных домах.

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По инф. Парламентской газеты

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