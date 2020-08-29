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В США жертвами урагана «Лаура» стали шесть человек
По инф. rosbalt.ru   
29 Августа 2020 г.
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В американском штате Луизиана, по которому ударил ураган «Лаура», погибли шесть человек.

В США жертвами урагана «Лаура» стали шесть человек

Среди погибших — 14-летняя девочка. Все жертвы погибли в результате падения деревьев на жилые дома, в которых они находились. Власти штата предполагают, что число жертв может увеличиться.

По словам губернатора штата, «Лаура» стала «самым разрушительным ураганом» для Луизианы, превзойдя даже ураган «Катрина» 2005 года. Максимальная скорость ветра достигала 241 км/ч. Ураган бушевал 11 часов, после чего превратился в тропический шторм.

В Луизиане и Техасе без электроэнергии остались более 700 тыс. домов, разрушено множество зданий. Произошел пожар на химическом заводе BioLab в городе Уэстлейк в Луизиане.

До того, как «Лаура» пришла к побережью США, она стала причиной смерти 23 человек: 20 погибли на Гаити, еще трое — в Доминиканской республике.

Напомним, природные катаклизмы остаются одной из главных угроз для нормальной жизни людей - а иной раз приводят к нешуточным разрушениям и жертвам. На будущее ученые дают и вовсе неутешительные прогнозы: к 2050 году природные катаклизмы могут происходить ежегодно.

А вот еще заголовки о климатических ЧП:

По инф. rosbalt.ru

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