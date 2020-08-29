В США жертвами урагана «Лаура» стали шесть человек

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Среди погибших — 14-летняя девочка. Все жертвы погибли в результате падения деревьев на жилые дома, в которых они находились. Власти штата предполагают, что число жертв может увеличиться.
По словам губернатора штата, «Лаура» стала «самым разрушительным ураганом» для Луизианы, превзойдя даже ураган «Катрина» 2005 года. Максимальная скорость ветра достигала 241 км/ч. Ураган бушевал 11 часов, после чего превратился в тропический шторм.
В Луизиане и Техасе без электроэнергии остались более 700 тыс. домов, разрушено множество зданий. Произошел пожар на химическом заводе BioLab в городе Уэстлейк в Луизиане.
До того, как «Лаура» пришла к побережью США, она стала причиной смерти 23 человек: 20 погибли на Гаити, еще трое — в Доминиканской республике.
Напомним, природные катаклизмы остаются одной из главных угроз для нормальной жизни людей - а иной раз приводят к нешуточным разрушениям и жертвам. На будущее ученые дают и вовсе неутешительные прогнозы: к 2050 году природные катаклизмы могут происходить ежегодно.
Николай Цискаридзе не боится злых языков и предпочитает рубить «правду-матку», за что его и любят поклонники. Он не раз говорил, что кто-то прокладывает путь к славе потом и честным трудом, а кто-то совсем другими способами.
В Венгрии этим летом во время археологических раскопок удалось найти глиняную женскую фигурку эпохи неолит. Ее назвали «Эгерсегская Венера» и она станет главным экспонатом организованной музеем онлайн-выставки Музея региона Гёчей.
Кириллу Нагиеву пришлось с самого раннего детства терпеть излишнее внимание публики. Сейчас он уже сам обращает на себя взгляды тысяч поклонников, но всё-таки старается лишний раз не «отсвечивать» в показушных телешоу.
Оперная дива Мария Максакова публично прошла ДНК-тест, чтобы установить свое родство с вождем СССР Иосифом Сталиным. Звезда уверяет, что не претендует на наследство в качестве родственницы Сталина, а действует исключительно из желания узнать свою настоящую родословную.
В Эстонии нарушителям скоростного режима предложат вместо штрафа постоять 45 минут на обочине и успокоиться. Правительство согласовало поправки в закон о наказании за незначительное превышение скорости.
Сегодняшняя подборка интересностей культурного Интернета будет необычной, ведь мы поговорим о крайне неоднозначном и не менее значимом для нашей страны политическом деятеле – Борисе Николаевиче Ельцине. Давайте же узнаем побольше о жизни первого президента России и культурно-политических феноменах ушедшей эпохи.
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