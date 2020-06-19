В США умер сын Никиты Хрущева

В США скончался 84-летний Сергей Хрущев — сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение его друга Гэри Пауэрса.

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По словам Пауэрса, семья Сергея Хрущева подтвердила информацию о его кончине.

В свою очередь РЕН ТВ со ссылкой на друга семьи, экс-дипломата Марка Гаррисона, сообщает, что со сын бывшего советского лидера скончался 18 июня.

О причине смерти Хрущева в настоящее время не сообщается.

Сергей Хрущев родился в Москве в 1935 году. В 1963 году был удостоен звания Героя Соцтруда, являлся лауреатом Ленинской премии. В 1991 году Сергей Хрущев переехал в США и читал лекции в Брауновском университете по истории холодной войны. Впоследствии он получил американское гражданство и жил в Штатах до самой смерти.

По инф. rosbalt.ru

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