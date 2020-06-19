В США умер сын Никиты Хрущева

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По словам Пауэрса, семья Сергея Хрущева подтвердила информацию о его кончине.
В свою очередь РЕН ТВ со ссылкой на друга семьи, экс-дипломата Марка Гаррисона, сообщает, что со сын бывшего советского лидера скончался 18 июня.
О причине смерти Хрущева в настоящее время не сообщается.
Сергей Хрущев родился в Москве в 1935 году. В 1963 году был удостоен звания Героя Соцтруда, являлся лауреатом Ленинской премии. В 1991 году Сергей Хрущев переехал в США и читал лекции в Брауновском университете по истории холодной войны. Впоследствии он получил американское гражданство и жил в Штатах до самой смерти.
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