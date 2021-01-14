В Сочи вернулось лето. И это температурный рекорд!

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Температура воздуха в Сочи 13 января обновила рекорд 1968 года, когда была зафиксирована отметка +20 градусов.
«На участке Туапсе — Сочи столбики термометров поднимались до отметки +20 градусов, тем самым были обновлены рекорды максимальной температуры. Хотя показания максимальные термометра будут сниматься после 21:00, можно с уверенностью сказать, что дневные максимумы не устояли. До сегодняшнего дня 13 января в Сочи рекорд тепла принадлежал 1968 году, тогда была зафиксирована температура +20 градусов, а в Туапсе не устоял рекорд 1960 года», — рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
При этом в Сочи пасмурная погода и действует штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей.
По словам Волосюк, вся южная половина европейской России находится под влиянием средиземноморского циклона. По ее словам, уже завтра температура воздуха в в Сочи опустится до +6...+8 градусов.
«Аэрофлот» заявил о приостановлении с 13 января бронирования билетов по субсидируемым тарифам на рейсы с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелёты внутри Дальневосточного округа. Напомним, что на льготные перелеты имеют право, в том числе, пенсионеры.
В России с юлианского на грегорианский календарь перешли только в 1918 году, так что традиции Старого Нового года у нас чуть больше столетия. В некоторых уголках Европы и Северной Африки она гораздо старше.
Бесконечная история скандалов в семье Бари Алибасова, казалось бы, подошла к концу. Продюсер расторг брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной, а теперь с радостью предвкушает скорую свадьбу с новой пассией – Викторией Полторацкой. Но и здесь нашлось место для подводных камней…
Распространение «британского» штамма коронавируса в России может привести к росту темпов заболеваемости в полтора раза и к повторению ситуации марта 2020 года. Таким мнением поделился заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин.
Цены на медикаменты в России повысились в декабре 2020 года на 0,67% относительно предыдущего месяца, однако за прошлый год выросли на 9,76% (декабрь к декабрю-2019), следует из данных Федеральной службы государственной статистики.
Помните, в детстве мы делали клады? С удовольствием их отыскивали, играя в казаков-разбойников? И сегодня кладоискательство некоторых очень интересует, но взрослых, конечно, не на игровом уровне. Есть везунчики, которым попадаются прямо-таки ценные находки. А иногда сокровища находятся совсем рядом, можно сказать под ногами. Только жаль, что люди об этом и не догадываются.
6 января Дональд Трамп через свой твиттер призвал сторонников, не согласных с итогами выборов, собраться у Капитолия, где как раз утверждали результаты голосования. Акция стихийно переросла в захват одного из самых значимых объектов в мире.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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