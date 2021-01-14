В Сочи вернулось лето. И это температурный рекорд!

Температура воздуха в Сочи 13 января обновила рекорд 1968 года, когда была зафиксирована отметка +20 градусов.

«На участке Туапсе — Сочи столбики термометров поднимались до отметки +20 градусов, тем самым были обновлены рекорды максимальной температуры. Хотя показания максимальные термометра будут сниматься после 21:00, можно с уверенностью сказать, что дневные максимумы не устояли. До сегодняшнего дня 13 января в Сочи рекорд тепла принадлежал 1968 году, тогда была зафиксирована температура +20 градусов, а в Туапсе не устоял рекорд 1960 года», — рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

При этом в Сочи пасмурная погода и действует штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей.

По словам Волосюк, вся южная половина европейской России находится под влиянием средиземноморского циклона. По ее словам, уже завтра температура воздуха в в Сочи опустится до +6...+8 градусов.

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Polit.ru

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