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В Сочи вернулось лето. И это температурный рекорд!
По инф. polit.ru   
14 Января 2021 г.
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Температура воздуха в Сочи 13 января обновила рекорд 1968 года, когда была зафиксирована отметка +20 градусов.

В Сочи 13 января зафиксировали температуру воздуха +20 градусов. Это максимум с 1968 года

«На участке Туапсе — Сочи столбики термометров поднимались до отметки +20 градусов, тем самым были обновлены рекорды максимальной температуры. Хотя показания максимальные термометра будут сниматься после 21:00, можно с уверенностью сказать, что дневные максимумы не устояли. До сегодняшнего дня 13 января в Сочи рекорд тепла принадлежал 1968 году, тогда была зафиксирована температура +20 градусов, а в Туапсе не устоял рекорд 1960 года», — рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

При этом в Сочи пасмурная погода и действует штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей.

По словам Волосюк, вся южная половина европейской России находится под влиянием средиземноморского циклона. По ее словам, уже завтра температура воздуха в в Сочи опустится до +6...+8 градусов.

Polit.ru

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