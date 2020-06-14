В Словакии бывший ученик напал на школу – убил завуча и ранил детей

Бойня произошла в начальной школе словацкого города Врутки. На педагогов и школьников напал с ножом 22-летний молодой человек, которого ликвидировала прибывшая полиция.

По версии правоохранителей, нападение устроил бывший ученик данной школы. Его целью были директор и завуч. Последний погиб, а глава школы получил несколько ударов ножом. Также преступник изранил по меньшей мере двух учеников.

Мотивы, заставившие словака устроить атаку, выясняются.

Подозреваемый успел покинуть школу и был застрелен силовиками недалеко от нее.

UPD. По данным Radio Slovakia International, число раненых выросло до пяти, среди них трое взрослых.

Школы и детские сады в Словакии были закрыты в связи с пандемией коронавируса по 1 июня.

Почему так происходит? Скорее всего, такие люди чувствуют себя одинокими, им кажется, что они со своими проблемами один на один, а такой вот "колумбайн" точно заставит весь мир крутиться вокруг них. Чтобы этого не происходило, нужно уметь разговаривать со своими родными, видеть в них личности, стараться, чтобы мимо не проходили их проблемы. Не обязательно всякий раз вмешиваться, но важно не пропустить, заметить вовремя какие-то тревожные звоночки.

А вот наши заголовки о подобных происшествиях в России:

По инф. rosbalt.ru

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