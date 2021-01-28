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В Сибири толпа школьников на камеру избила четвероклассника
По инф. Российской газеты   
28 Января 2021 г.
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В городе Бердск Новосибирской области восемь школьников напали на сверстника, идущего с уроков, и начали жестоко его избивать. Учинившие экзекуцию дети снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.

В Сибири толпа школьников на камеру избила четвероклассника

Об инциденте рассказало местное интернет-издание, сейчас следователи проверяют достоверность изложенной информации. Из сообщения СК следует, что били одноклассника двое мальчиков, еще шестеро их друзей, в том числе девочки, стояли рядом и снимали побои на видео.

Известно, что ребенка били не только руками, но и пинали ногами в грудь. Нападавших отогнала проходившая мимо женщина, она же отвела плачущего ребенка домой. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Откуда берется такая вот жестокость у детей? Как правило, идет из семьи. Дети растут и видят, как черствы люди друг к другу, жизнь человека для них не имеет особой ценности, и поднять руку на родного человека для них, а может даже и убить - проще простого. Истоки этого явления сложны - но, как правило, это дурное воспитание в семье, без любви и душевного контакта со старшими. Хрупкая детская и подростковая психика, формируясь без бережной помощи взрослых - может выдать такие чудовищные проявления, что руки в отчаянии опускаются.

  • Хроника происшествий на нашем сайте для пожилых - по ссылке.

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