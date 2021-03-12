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В Сибирь и на Дальний Восток идет аномальное тепло

По инф. Российской газеты   
12 Марта 2021 г.
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В Сибири и на Дальнем Востоке в ближайшие дни будет аномально тепло. Например, в Иркутске воздух прогреется до +8 градусов, столько же — в Амурской области, в Благовещенске, Хабаровске и Владивостоке. В Тыве, Бурятии чуть прохладнее — там максимум +4 градуса, в Красноярске — около 0 градусов.

В Сибирь и на Дальний Восток идет аномальное тепло

Такой температурный фон выше нормы на 8-10 градусов, а в Забайкалье аномалия достигает 12 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В центре европейской части России сильные морозы продержатся до выходных. А затем синоптическая ситуация начнет меняться — с запада приблизится циклон, который принесет с собой осадки и потепление. В субботу, 13 марта, днем уже около 0 градусов, а 14-го — воздух прогреется до +7.

  • Новости о климате и погоде на портале для пожилых - по ссылке.

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