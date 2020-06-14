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В Швейцарии ребенка за шутку взяли под надзор полиции
По инф. polit.ru   
14 Июня 2020 г.
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Швейцарская полиция взяла под надзор 8-летнего ребенка — он спросил у продавца в сельском магазине, можно ли заплатить ненастоящими деньгами. Информация о мальчике будет оставаться в полиции до 2032 года.

В Швейцарии 8-летний мальчик на 12 лет попал под надзор полиции за попытку расплатиться ненастоящими деньгами

Мальчик пришел в магазин в небольшом городе Дитген, показал продавцу банкноту (позже выяснилось, что такие купюры используют для одного из китайских ритуальных праздников, их разбрасывают на улицах) и поинтересовался, имеют ли они ценность и можно ли на них что-то купить.

Продавец вызвал полицию.

«Это наша политика. Штаб-квартира в Винтертуре проинструктировала нас», — заявила прессе Таня Бауманн, менеджер магазина.

В итоге полиция собрала все данные мальчика и внесла их в базу. Под надзором ребенок останется до совершеннолетия.

И все-таки менталитет жителей стран Европы (а в данном случае, швейцарцев) очень отличается от менталитета россиян или жителей стран СНГ. Если бы в России такой поступок ребенка продавцов только улыбнул, то в Швейцарии для него вызывают полицию. Дело в том, что жители этой маленькой страны - большие работяги, они очень скромны и, можно сказать, пароноидально ответственны. И зная об этом, в общем-то, не удивляешься тому, что даже в ребенке с фальшивыми деньгами они могут увидеть будущего преступника. Хотя все это, конечно, далеко не так.

Polit.ru

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