В Швейцарии ребенка за шутку взяли под надзор полиции

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
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Швейцарская полиция взяла под надзор 8-летнего ребенка — он спросил у продавца в сельском магазине, можно ли заплатить ненастоящими деньгами. Информация о мальчике будет оставаться в полиции до 2032 года.
Мальчик пришел в магазин в небольшом городе Дитген, показал продавцу банкноту (позже выяснилось, что такие купюры используют для одного из китайских ритуальных праздников, их разбрасывают на улицах) и поинтересовался, имеют ли они ценность и можно ли на них что-то купить.
В итоге полиция собрала все данные мальчика и внесла их в базу. Под надзором ребенок останется до совершеннолетия.
И все-таки менталитет жителей стран Европы (а в данном случае, швейцарцев) очень отличается от менталитета россиян или жителей стран СНГ. Если бы в России такой поступок ребенка продавцов только улыбнул, то в Швейцарии для него вызывают полицию. Дело в том, что жители этой маленькой страны - большие работяги, они очень скромны и, можно сказать, пароноидально ответственны. И зная об этом, в общем-то, не удивляешься тому, что даже в ребенке с фальшивыми деньгами они могут увидеть будущего преступника. Хотя все это, конечно, далеко не так.
Швейцарская полиция взяла под надзор 8-летнего ребенка — он спросил у продавца в сельском магазине, можно ли заплатить ненастоящими деньгами. Информация о мальчике будет оставаться в полиции до 2032 года.
В Госдуму внесены два идеологических законопроекта, на первый взгляд связанных по смыслу. Но только на первый взгляд. Один, по-видимому, является запоздалым ответом на прошлогоднюю резолюцию Евросоюза, которая объявила советско-германский пакт Молотова — Риббентропа причиной Второй мировой войны и, таким образом, приписала Советскому Союзу (и Российской Федерации как его единственному официальному преемнику) половину вины Третьего рейха перед человечеством. Второй законопроект идёт прицепом в тени первого и запрещает отождествление нацизма и большевизма не только в их внешней политике, но и во внутренней, то есть ограничивает граждан в оценке собственной истории.
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