В селе на Урале на глазах у медиков угнали машину скорой помощи, которая приехала на вызов

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В уральском селе Новоалексеевка, недалеко от Первоуральска, неизвестный угнал машину скорой помощи, которая приехала на вызов к пожилой местной жительнице.
Момент угона попал на видео, которое опубликовали в группе «Решёты-сити» в соцсети «ВКонтакте». Пока водитель помогал врачам с носилками, мужчина в маске сел в кабину машины и уехал. Ключи были в замке зажигания.
Автомобиль позднее нашли в одной из соседних деревень Старые Решёты. Машина не повреждена, однако угонщик забрал с собой видеорегистратор.
Угонщик скрылся. Сейчас его ищет полиция. «На причастность к данному инциденту полиция проверяет лиц, ранее судимых, ведущих асоциальный образ жизни и склонных к такого рода противоправным поступкам», — цитирует главу пресс-службы областного полицейского главка Валерия Горелых екатеринбургский портал Е1.ru.
Полиция возбудила уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Совсем люди порой с головой не дружат, ведь одно дело - угонять чей-то личный автомобиль, а другой дело - машину скорой помощи, ведь она может срочно понадобиться врачу и пациенту, мало ли какое у него состояние.
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