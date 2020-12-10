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В ряд регионов идет аномальное похолодание

По инф. Российской газеты   
10 Декабря 2020 г.
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Серьезное похолодание в ближайшие дни ожидается в Центральном, Приволжском и Южных округах России. Температура там окажется в среднем на 9 градусов ниже климатической нормы.

Вильфанд пообещал аномальные холода ряду регионов России

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, холодно будет, в частности в Тамбовской области. «Там на 9 градусов ниже нормы будет. Аналогичный прогноз и по всему Приволжскому федеральному округу до 12 декабря», — рассказал Вильфанд ТАСС.

Холодно и на юге — например, в Астраханской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии. В этих степных регионов 10-градусные ночные морозы — очень низкая температура для начала зимы.

Самые же свирепые морозы сейчас в Якутии. Так, например, в Верхоянске и Оймяконе по ночам до минус 50-ти, днем — минус 45 градусов. А в региональном центре — Якутске — ночью минус 46, днем — минус 41-43 градуса.

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