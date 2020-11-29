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В России ввели единый телефонный номер 122 по коронавирусу
По инф. Парламентской газеты   
29 Ноября 2020 г.
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Единый телефонный номер 122 по COVID-19 вводится во всех российских регионах, чтобы гражданам было удобно дозваниваться медикам, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

 

В России ввели единый телефонный номер 122 по коронавирусу

«Единый номер 122 позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы», — заявил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

По словам вице-премьера, у регионов запросили потребности по развертыванию колл-центров и их оснащению.

«Готовы оказывать техническую и финансовую поддержку, но главным условием является вовлеченность глав субъектов в процесс организации работ и их контроль. Это двухстороннее движение, при нашей поддержке губернаторы должны действовать в интересах каждого человека», — добавил Дмитрий Чернышенко.

Он также рассказал со ссылкой на данные проведенного в регионах мониторинга, что телефонные звонки в медучреждения и колл-центры большей частью с вызовом скорой помощи, врача на дом и получением консультации по телефону. Время ожидания ответа оператора, отметил Чернышенко, в разных регионах варьируется от одной минуты до 20 и более.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Чернышенко лично разобраться с проблемой того, что россияне не могут дозвониться до медицинских учреждений.

  • По данным оперштаба, число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 27 543 — это максимальное значение с начала пандемии. Общее число инфицированных в стране составило 2 215 533. Академик РАН Виталий Зверев ранее рассказал, что инфекция мутирует медленно и пока не даёт новых форм. По его мнению, ситуация с COVID-19 нормализуется через год.
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По инф. pnp.ru

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