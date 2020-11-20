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В России перестанут выдавать свидетельства о разводе
По инф. Российской газеты   
20 Ноября 2020 г.
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Записи актов гражданского состояния в России вскоре станут цифровыми, заявил глава ФНС Даниил Егоров. Это означает скорый уход в историю бумажных свидетельств о разводе, но традиционные свидетельства о браке, скорее всего, останутся.

В России перестанут выдавать свидетельства о разводе

Органы ЗАГС работают в единой информационной базе — Федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» (ЕГР ЗАГС). Операторы системы — ФНС. ЕГР ЗАГС — это облачный реестр всех записей актов гражданского состояния. До конца года будут оцифрованы сведения с 1926 года, а это 525 млн записей, которые до сих пор разрозненно хранились на бумаге.

Как подчеркивают в ФНС, в ближайшем будущем — переход на реестровую модель и отказ от некоторых видов бумажных бланков. Уже скоро, например, свидетельство о разводе станет историей, а свидетельство о браке, возможно, будут выдавать только для сохранения торжественности церемонии, отмечают в службе.

По словам замглавы ФНС России Виталия Колесникова, на базе ЕГР ЗАГС создается Единый регистр населения, который станет эталонным источником достоверных сведений о физических лицах. «Он станет самым востребованным ресурсом о физических лицах буквально через год-два. Мы создаем этот ресурс как единую точку эталонных и достоверных сведений, с которыми будут сверяться другие информационные системы ведомств, которые будут востребованы при оказании услуг, при статистическом учете. Мы дадим хороший инструмент прогнозирования социально-экономического развития страны. Сейчас перепись проводится раз в 10 лет, что недостаточно при современных темпах развития», — сообщил он.

Мир совершенствуется с каждым днем. Еще вчера мы просто звонили по мобильным телефонам, а сегодня, к примеру, через мобильники спокойно выходим в интернет, смотрим кино, играем, успеваем читать и работать и т.д. Раньше собранные справки нужно было успеть, пока у них не вышел «срок годности», разнести по чиновничьим кабинетам, а сейчас подобное «хождение по мукам» упрощает система единого окна. Вот и многие бумажные документы уходят в прошлое - уже в новому году можно будет получать цифровые паспорта, уйдут в прошлое и обычные трудовые книжки. Вот и свидетельства о разводе (а потом, может и о браке) станут воспоминанием. И вроде бы грустно от этого, но с другой стороны как это облегчит многим жизнь! Но самое главное - чтобы человек среди всего распространяемого технологического великолепия не чувствовал себя ненужным и слабым звеном.

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