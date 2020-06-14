Россиянам больше не придется собирать справки для пособий и выплат

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Судьба Георгия Юматова оказалась крайне непростой. Знаменитый актёр, любимец многих наших соотечественников однажды стал терять свою хватку, оказался забыт, а потом и вовсе совершил ужасную ошибку – убил человека. Но помимо этого шокирующего факта было кое-что ещё – его «капризная Муза»...
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Согласно документу на сайте кабмина, россиянам больше не придется собирать справки для получения пособий и выплат. Работа по сбору необходимой информации будет возложена на профильные госорганы.
Для назначения выплат региональные власти получат доступ к данным Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС.
«Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от трех до семи лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», — поясняется в тексте.
Мы живем в весьма технологичное время, и, в общем-то, такой расклад дел с оформлением выплат и пособий можно было предположить уже давно. Многие этого ждали, ведь хождение за справками отнимало у людей немало времени и нервов. И вот теперь все, можно выдохнуть: ничего собирать не нужно. Вот только будет ли все это работать, не будет ли накладок возникать?... Поживем-увидим.
Уже в первые дни вирусного бума руководство страны пообещало медработникам солидную финансовую поддержку. Надбавки послужили весомым стимулом для сотен представителей медицинской профессии, которые отважились оставить свои семьи и, рискуя жизнью, уйти на передовую. Однако тогда мало кто себе представлял, насколько широко «расползётся» первично сформулированное понятие «сложная эпидемическая ситуация». Никто не думал, что все отрасли здравоохранения очень скоро окажутся в этой ситуации и буквально все работающие медики столкнутся лицом к лицу с инфицированными пациентами.
Швейцарская полиция взяла под надзор 8-летнего ребенка — он спросил у продавца в сельском магазине, можно ли заплатить ненастоящими деньгами. Информация о мальчике будет оставаться в полиции до 2032 года.
В Госдуму внесены два идеологических законопроекта, на первый взгляд связанных по смыслу. Но только на первый взгляд. Один, по-видимому, является запоздалым ответом на прошлогоднюю резолюцию Евросоюза, которая объявила советско-германский пакт Молотова — Риббентропа причиной Второй мировой войны и, таким образом, приписала Советскому Союзу (и Российской Федерации как его единственному официальному преемнику) половину вины Третьего рейха перед человечеством. Второй законопроект идёт прицепом в тени первого и запрещает отождествление нацизма и большевизма не только в их внешней политике, но и во внутренней, то есть ограничивает граждан в оценке собственной истории.
Насекомые и пауки обитают в России повсеместно. Мы сталкиваемся с ними в квартире, на улицах города, на природе. Встреча с некоторыми из них может закончиться плохо. Они хотя и миниатюрные, но крайне опасные.
Родные Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, отказались от его извинений и предложенной им материальной помощи. Об этом заявил адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский.
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Некогда самая желанная женщина на планете Анджелина Джоли совсем недавно, 4 июня, отметила своё 45-летие. В честь этой даты давайте взглянем на её жизненный путь, который сумел уместить в себе стремительный взлёт к вершине славы и не менее быстрое падение в разрушительную бездну личных проблем.
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В московском Строгино спасатели вовремя пришли на помощь тонувшему подростку благодаря беспилотнику. (Сейчас, с приходом тепла, происшествий на воде будет немало, поговорите об этом с внуками, расскажите о правилах поведения на воде. - прим. МГ.)
Во время пандемии коронавирусной инфекции многие граждане России стали распространять на просторах Интернета информацию о том, что новые технологии 5G опасны для здоровья людей, так как приводят к непоправимым последствиям. Так, в социальных сетях и поисковых системах всё чаще стали возникать вопросы о том, в чем заключается опасность вышек связи, а также об их запуске в РФ.
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