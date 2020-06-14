Россиянам больше не придется собирать справки для пособий и выплат

Процедура получения социальной помощи в России станет более простой и доступной. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

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Согласно документу на сайте кабмина, россиянам больше не придется собирать справки для получения пособий и выплат. Работа по сбору необходимой информации будет возложена на профильные госорганы.

Для назначения выплат региональные власти получат доступ к данным Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС.

«Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от трех до семи лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», — поясняется в тексте.

Мы живем в весьма технологичное время, и, в общем-то, такой расклад дел с оформлением выплат и пособий можно было предположить уже давно. Многие этого ждали, ведь хождение за справками отнимало у людей немало времени и нервов. И вот теперь все, можно выдохнуть: ничего собирать не нужно. Вот только будет ли все это работать, не будет ли накладок возникать?... Поживем-увидим.

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По инф. rosbalt.ru

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