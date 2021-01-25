В Подмосковье задержали двух подростков, собиравшихся устроить расстрел в школе

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
ФСБ сообщила о задержании в Люберецком районе двух подростков, которые могли готовить вооруженное нападение на школу. У них нашли самодельное оружие.
Задержанным по 16 лет. Один из них учится в подмосковной школе, другой — студент. Оба живут в поселке Красково. Они смотрели видеоролики на YouTube и из них узнали «об идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях». По словам подростков, они стали обсуждать план возможного нападения на школу в Московской области. При этом подростки хотели использовать холодное и огнестрельное оружие, пояснил источник.
У молодых людей нашли два самодельных предмета, похожих на огнестрельное оружие, а также девять петард вместе с металлическими пулями, тактические перчатки, черный плащ, маску, белую футболку с надписью, переводящуюся с английского языка как «естественный отбор». В связи с этим ведут проверку.
Федеральная служба безопасности России в конце декабря сообщила о предотвращении теракта в Тамбове. Силовики задержали 17-летнего жителя, который готовился к преступлению. Молодой человек арендовал квартиру, в которой хранил взрывчатку, компоненты для изготовления самодельной бомбы, телефоны, содержащие интернет-инструкции по ее сборке и применению.
Почему дети порой идут на такое? Да просто они чувствуют себя неудачниками, не могут обсудить ситуацию с взрослыми, не находят понимания в коллективе, вот они пытаются устроить современные «колумбайны». А чтобы этого не происходило, родителям нужно уметь разговаривать со своими детьми, видеть в них личности, стараться, чтобы мимо не проходили их большие и маленькие проблемы. Не обязательно всякий раз вмешиваться – что-то ребенок должен учиться решать и сам. Но важно не прокараулить ту тему, к которой подрастающий человек не сможет сам подступиться и тем более разрешить должным образом.
Еще о детских срывах, но уже в России, можно прочитать здесь:
В России ощущается дефицит препарата для лечения бронхиальной астмы «Эуфиллин». Представители Усолье-Сибирского химзавода, которые производят лекарство, подтвердили, что производство «Эуфиллина» прекращено из-за низкой закупочной цены.
Современные бабушки не только могут печь пирожки, наводить дома уют, помогать нянчить и растить внуков и обсуждать с подружками разные разности. Некоторым из них удается стать довольно заметными блогерами. Вот, к примеру, как бабе Нине, которая веселит публику в сервисе TikTok.
Для безопасной игры в покер можно использовать известные онлайн-площадки предоставляющее возможность участвовать в различных турнирах. Хорошо себя зарекомендовало ggpokerok зеркало, которое предлагает щедрые бонусы своим клиентам. Тем более, что для настоящих ценителей покера постоянно устраиваются онлайн-турниры, где они могут посостязаться за ценные денежные призы, поборовшись с профессионалами. Недавно финалистом хайроллерского ивента в рамках покерной серии Blowout Series стал гражданин России под ником hello_totti. Размеры его призовых составили 219 тысяч долларов. На днях литовский покерист также выиграл крупную сумму денег в размере 1,2 млн долларов, победив в Main Event зимнего турнира WSPO.
Жителям Германии в ближайшее время придется отказаться от ставших привычными масок от COVID и надевать в общественных местах, в магазинах и транспорте респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2.
Самыми опасными дикими животными сейчас являются волки, медведи и... енотовидные собаки. Их поголовье заметно выросло в последнее время. В связи с этим Минприроды готовит новые правила регулирования численности охотничьих ресурсов.
Российская пенсионная система остается одной из «хронических болезней» страны, и гражданам не стоит ждать достойных пенсий. Об этом заявил ведущий эксперт Института современного развития (ИНСОР) Никита Масленников.
Мораторий на поверку бытовых счетчиков, введенный в стране с 6 апреля, больше не действует. Это значит, что для оплаты услуг больше не будут принимать показания измерительных приборов с истекшим сроком поверки, а платежи будут начислять по нормативу, уточнили в столичном департаменте ЖКХ.
Карантин, кроме всех неудобств, дал ещё и возможность по-новому посмотреть на свой образ жизни и привычки домочадцев. Жена известного певца Александра Малинина Эмма в одном из интервью рассказала, как они проводили вынужденные «каникулы».
Сотрудники Донского государственного аграрного университета предложили новый способ изготовления вареной колбасы. Теперь она, собственно, не вареная, а запеченная, именно в этом особенность новой технологии. Термическая обработка проводится при температуре 180 градусов, что позволяет сохранить полезные свойства ингредиентов. А в них, помимо традиционных, входит зизифус, или китайский финик.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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