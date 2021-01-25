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В Подмосковье задержали двух подростков, собиравшихся устроить расстрел в школе
По инф. polit.ru   
25 Января 2021 г.
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ФСБ сообщила о задержании в Люберецком районе двух подростков, которые могли готовить вооруженное нападение на школу. У них нашли самодельное оружие.

ТАСС: В Подмосковье задержали двух подростков, собиравшихся устроить расстрел в школе

Задержанным по 16 лет. Один из них учится в подмосковной школе, другой — студент. Оба живут в поселке Красково. Они смотрели видеоролики на YouTube и из них узнали «об идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях». По словам подростков, они стали обсуждать план возможного нападения на школу в Московской области. При этом подростки хотели использовать холодное и огнестрельное оружие, пояснил источник.

У молодых людей нашли два самодельных предмета, похожих на огнестрельное оружие, а также девять петард вместе с металлическими пулями, тактические перчатки, черный плащ, маску, белую футболку с надписью, переводящуюся с английского языка как «естественный отбор». В связи с этим ведут проверку.

Федеральная служба безопасности России в конце декабря сообщила о предотвращении теракта в Тамбове. Силовики задержали 17-летнего жителя, который готовился к преступлению. Молодой человек арендовал квартиру, в которой хранил взрывчатку, компоненты для изготовления самодельной бомбы, телефоны, содержащие интернет-инструкции по ее сборке и применению.

Почему дети порой идут на такое? Да просто они чувствуют себя неудачниками, не могут обсудить ситуацию с взрослыми, не находят понимания в коллективе, вот они пытаются устроить современные «колумбайны». А чтобы этого не происходило, родителям нужно уметь разговаривать со своими детьми, видеть в них личности, стараться, чтобы мимо не проходили их большие и маленькие проблемы. Не обязательно всякий раз вмешиваться – что-то ребенок должен учиться решать и сам. Но важно не прокараулить ту тему, к которой подрастающий человек не сможет сам подступиться и тем более разрешить должным образом.

Еще о детских срывах, но уже в России, можно прочитать здесь:

Polit.ru

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