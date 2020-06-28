В Петергофе шести улицам присвоили имена погибших подводников с «Лошарика»

Имена шести моряков-подводников, погибших летом прошлого года при взрыве в Баренцевом море, присвоили проектным улицам в Петергофе. Напомним, речь идет о подлодке «Лошарик»...

В Петергофе появились улицы Андрея Воскресенского, Дениса Опарина, Дениса Долонского, Дмитрия Соловьева, Николая Филина и Константина Сомова.

Это имена шестерых из четырнадцати моряков-подводников, которые погибли год назад во время пожара. Возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, находившемся на полигоне боевой подготовки Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря. Все погибшие были приписаны к войсковой части 45707 в Петергофе.

Эта история в прошлом году потрясла весь мир. Вновь трагедия на российской подлодке, а еще разговоры о шпионаже и замалчивание информации... ничего не напоминает?

Напомним наши заголовки об этой трагедии:



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