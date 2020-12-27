В петербургской библиотеке открылась выставка старых новогодних открыток и фотографий

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
До конца декабря в библиотеке имени Тимирязева на улице Шкапина в Петербурге можно посетить праздничную выставку «Новый Год и Рождество — семейные праздники». Она состоит из дореволюционных и военных поздравительных открыток, писем, фотоснимков, календарей, праздничных номеров газет и журналов рубежа веков.
Все экспонаты предоставлены петербургским коллекционером Юрием Комболиным. В течение тридцати лет он собирал новогодние и рождественские открытки, фотографии, календари, елочные украшения, плакаты, литературу.
«Выставка будет интересна людям разного возраста, всем, для кого зимние праздники — это незабываемое время веселья и ожидание чуда рождения нового и, несомненно, доброго и светлого», — отметили в пресс-службе библиотеки.
Также в выставочном зале библиотеки с 19 декабря открыта выставка фотографий Ирмы Кушнер «Глоток свежего воздуха. Немного весны в начале зимы».
«Когда начинается зима, мне кажется, мы немного забываем, что существует еще весна. Какая она на вкус, запах, цвет. Нас так сильно закручивает это серое небо, длинные ночи, что наступает апатия. Мы с куратором изначально задумывали эту выставку на начало декабря, чтобы напомнить, что такое весна и свобода, — отметила автор экспозиции. — Фотографии, которые будут представлены на выставке, сделаны в мае этого года. Тогда, когда пандемия уже набрала обороты. Так вышло, что я смогла уехать из города на дачу и провела большую часть времени на природе. Это было волшебное время. Каждая фотография имеет свою маленькую историю. И я предлагаю вам погрузится в размышления, а что было до того момента, как был сделан снимок. Не нужно угадывать, я вам предлагаю самим придумать эти истории. Для меня будет самым большим подарком, если вы сможете на некоторое время забыть обо всем и переместиться вместе со мной в мой месяц май».
Подробнее о предпраздничных мероприятиях библиотеки можно узнать на сайте.
Вход свободный. Администрация напоминает о необходимости средств индивидуальной защиты.
Невероятно обаятельного Адриано Челентано обожали все женщины мира, и советские представительницы прекрасного пола не были исключением. А ведь актёр мог стать «нашим» в прямом смысле этого слова, если бы когда-то не отказался от выгодного предложения.
Суд во Франции рассмотрел дело о кваканье лягушек в частном пруду в деревне Дордонь и признал, что они шумят слишком громко, сообщает Guardian. Водоем «приговорили» к осушению. Каждые сутки просрочки обойдутся его владельцам в €150 штрафа.
До конца декабря в библиотеке имени Тимирязева на улице Шкапина в Петербурге можно посетить праздничную выставку «Новый Год и Рождество — семейные праздники». Она состоит из дореволюционных и военных поздравительных открыток, писем, фотоснимков, календарей, праздничных номеров газет и журналов рубежа веков.
Сергей Горох, арт-директор заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева, сообщил, что певец планирует уехать из России летом. В 2015 году перенесший инсульт исполнитель закончил гастрольную деятельность и назвал себя «российским пенсионером».
В сознании русских людей, как язычников, так и христиан, вода всегда наделялась магическими свойствами и использовалась в самых разных обрядовых действиях. В традиционной культуре особую ценность представляла так называемая «непочатая вода», набираемая в определённое время в строго установленном порядке. Именно она обладала самым мощным целебным действием и сакральной силой, поскольку наполнять ею сосуды необходимо было до появления первых солнечных лучей, когда ещё ни один смертный не черпал воды из данного источника. «Непочатую воду» иначе можно именовать нетронутой или непитой водой, в которой за ночь аккумулировались и преумножались чудодейственные чары.
В Петербурге из Городской больницы святого Георгия выписали 60 пациентов, у которых фиксировали 100-процентное поражение легких на фоне COVID-19. Об этом рассказали главврач клиники Валерий Стрижелецкий и его заместитель Игорь Иванов.
По данным Росстата, уровень бедности в России вырос до 13,5 % против 12,7 % во 2-м квартале 2019 года. Процент россиян, которые сами указывают на свое бедственное положение, в несколько раз больше цифр официальной статистики. Так сколько же бедных в России и как считать?
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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