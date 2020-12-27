В петербургской библиотеке открылась выставка старых новогодних открыток и фотографий

До конца декабря в библиотеке имени Тимирязева на улице Шкапина в Петербурге можно посетить праздничную выставку «Новый Год и Рождество — семейные праздники». Она состоит из дореволюционных и военных поздравительных открыток, писем, фотоснимков, календарей, праздничных номеров газет и журналов рубежа веков.

Все экспонаты предоставлены петербургским коллекционером Юрием Комболиным. В течение тридцати лет он собирал новогодние и рождественские открытки, фотографии, календари, елочные украшения, плакаты, литературу.

«Выставка будет интересна людям разного возраста, всем, для кого зимние праздники — это незабываемое время веселья и ожидание чуда рождения нового и, несомненно, доброго и светлого», — отметили в пресс-службе библиотеки.

Также в выставочном зале библиотеки с 19 декабря открыта выставка фотографий Ирмы Кушнер «Глоток свежего воздуха. Немного весны в начале зимы».

«Когда начинается зима, мне кажется, мы немного забываем, что существует еще весна. Какая она на вкус, запах, цвет. Нас так сильно закручивает это серое небо, длинные ночи, что наступает апатия. Мы с куратором изначально задумывали эту выставку на начало декабря, чтобы напомнить, что такое весна и свобода, — отметила автор экспозиции. — Фотографии, которые будут представлены на выставке, сделаны в мае этого года. Тогда, когда пандемия уже набрала обороты. Так вышло, что я смогла уехать из города на дачу и провела большую часть времени на природе. Это было волшебное время. Каждая фотография имеет свою маленькую историю. И я предлагаю вам погрузится в размышления, а что было до того момента, как был сделан снимок. Не нужно угадывать, я вам предлагаю самим придумать эти истории. Для меня будет самым большим подарком, если вы сможете на некоторое время забыть обо всем и переместиться вместе со мной в мой месяц май».

Подробнее о предпраздничных мероприятиях библиотеки можно узнать на сайте .

Вход свободный. Администрация напоминает о необходимости средств индивидуальной защиты.

По инф. rosbalt.ru

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