В Петербурге жизнь жителей улицы Рубинштейна превратилась в ад

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский направил губернатору Петербурга обращение с просьбой разобраться с ситуацией на улице Рубинштейна. Парламентарий рассказал, что ему поступают жалобы от жителей, жизнь которых «напоминает ад» из-за многочисленных баров и ресторанов.

«Последние дни жизнь проживающих там граждан сильно напоминала ад. После двух месяцев относительного спокойствия практически каждую ночь жителям не давали спать посетители массовых вечеринок, оккупировавшие ночные бары (официально они могут торговать только по заказам и на вынос, но эти предписания давно отброшены)», — пишет в соцетях депутат.

Жители рассказали о музыке, не дающей спать по ночам, о криках нетрезвых посетителей баров.

По словам депутата, вызов полиции помог лишь на время. «После проведенного полицией рейда все вернулось на круги своя», — отметил Вишневский.

Парламентарий считает, что сложившуюся ситуацию нельзя признать нормальной.

«Я поддерживаю работу нормального и цивилизованного бизнеса работающего в сфере общественного питания, в том числе на улице Рубинштейна. И мне известны примеры абсолютно мирного сосуществования жителей и организаций общественного питания на этой же улице. Но никак нельзя признать нормальной описанную выше ситуацию, когда создаются невыносимые условия для граждан, постоянно проживающих на „ресторанной улице“. И это продолжается годами», — добавил Вишневский.

Он просит Беглова принять меры и обеспечить общественный порядок на Рубинштейна.

Не позавидуешь жителей этой популярной улицы. Жить в туристическом центре хорошо только тогда, когда нет туристов, а все остальное время - сплошная головная боль. Только почему сами туристы не задумываются о том, чтобы уважать других людей?... Поговорите со своими внуками и детьми об этом.

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По инф. rosbalt.ru

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