В Петербурге установили новые правила расселения коммуналок

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В Петербурге в третьем чтении принят законопроект, который упорядочивает правила расселения коммунальных квартир. Предполагается, что с новыми правилами расселять такие квартиры станет проще.
Как следует из текста законопроекта, ставить на очередь на улучшение жилищных условий будут только тех владельцев комнат в коммуналках, кто признан малоимущим.
В первую очередь субсидию на расселение будут получать многодетные семьи, количества жильцов в квартире на очередность влиять не будет.
На последние оставшиеся для выкупа комнаты в коммуналках будет вводиться понижающий коэффициент 0,3. Это сделано, чтобы семья, оставшаяся в квартире, могла выкупить последнюю комнату и квартира из коммуналки стала бы отдельной.
Законопроект вызвал достаточно большой общественный резонанс. С одной стороны, правила стали жестче, с другой - новые правила направлены на то, чтобы расселить коммуналки.
Дело в том, что ранее в Петербурге была широко распространена практика, когда семья получала субсидию и покупала отдельное жилье, а соседи оставались в этой же квартире и освободившуюся комнату приобретала другая семья. Таким образом, квартира фактически не расселялась.
Но при этом фактически на очередь по улучшению жилищных условий будут ставить только малоимущих. Однако при расселении, что по прошлым, что по принимаемым правилам, исключительно средств городской поддержки на выкуп комнат в квартире или на приобретение отдельного жилья, недостаточно, важно, чтобы у семьи были сбережения или она имела возможность взять ипотеку.
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