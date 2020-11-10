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В Петербурге умер последний Герой СССР, получивший звание в годы войны
По инф. Российской газеты   
10 Ноября 2020 г.
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В Петербурге на 96-м году жизни скончался Михаил Владимирович Ашик, последний Герой Советского Союза, который был удостоен этого звания в годы Великой Отечественной войны.

В Петербурге умер последний Герой СССР, получивший звание в годы войны

Михаил Ашик был призван в армию в 1943 году, первые несколько месяцев воевал в составе стрелковой дивизии 5-й ударной армии Южного фронта. Год спустя в звании младшего лейтенанта был направлен в легендарную 83-ю Новороссийско-Дунайскую бригаду морской пехоты.

Михаил Владимирович был в числе тех, кто освобождал Бессарабию, Болгарию, Румынию и Югославию.

Звание Героя Советского Союза Михаил Ашик получил за участие в спецоперации под венгерским городом Эстергом. Он командовал взводом из 65 человек и получил задачу отрезать врагу пути отхода на участке между городами Эстергом и Комарно до прибытия подкрепления. Этот участок в конце марта 1945 года все еще находился в руках врага. Взвод Ашика в ночь на 20 марта захватил участок и удерживал его в течение четырех суток. За это время морпехи отразили 18 атак, уничтожили три танка, несколько десятков противников.

Когда пришло подкрепление, в живых осталось только 13 красноармейцев, среди них командир взвода. Указ о присуждении Михаилу Ашику звания Героя Советского Союза был подписан в мае.

После войны Михаил Ашик учился в офицерской школе МВД СССР. Демобилизовался лишь в 1978 году в звании полковника. А потом до 2000 года работал на Кировском заводе.

О своей службе Михаил Ашик выпустил несколько книг.

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