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В Петербурге признали памятником дуб, который застал Петра I
По инф. polit.ru   
30 Января 2021 г.
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В Петербурге трехсотлетнему дубу присвоили статус памятника живой природы всероссийского значения. Дерево растет в парке на Елагином острове.

В Петербурге признали памятником трехвековой дуб. Его посадили при Петре I

Дуб посадили более 300 лет назад при Петре I. Предположительно это сделал первый владелец острова, вице-канцлер Петр Шафиров.

Несмотря на возраст, дерево здорово и жизнеспособно. Это выяснили специалисты в ходе недавнего осмотра. Для сохранности дуба вокруг него установили ограждение, и повесили табличку с информацией о новом статусе дерева. В рамках всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» дуб включили в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под номером 531.

Программу «Деревья — памятники живой природы» учредил в 2010 году Совет по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз). Цель программы — найти и сохранить уникальные старые деревья и придать им статус охраняемых государством объектов. За 10 лет работы 548 деревьев вошли в Национальный реестр, 216 из них получили статус памятника живой природы.

Самым старым деревом России считается лиственница с Байкала, известная как «Страж Ольхона». Ее возраст специалисты оценивают в 777 лет.

Polit.ru

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