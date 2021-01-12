В Петербурге предложили разбить огороды на крышах

Депутат петербургского Законодательного собрания Сергей Никешин считает, что можно выращивать зелень и овощи во внутренних дворах, на крышах и балконах. По его мнению, это не только позволит обеспечить город продуктами, но также улучшит экологию и психологическое состояние жителей.

Никешин предложил создать в городе условия для развития сельского хозяйства «в формате высокоинтенсивного тепличного хозяйства».

Парламентарий считает, что нужно включить овощеводство в качестве вида деятельности в градостроительные регламенты ряда производственных зон, многофункциональных зон с включением объектов производственного, складского назначения, инженерной инфраструктуры и общественно-деловой застройки, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры. Он ссылается на опыт других стран.

«Исследования в крупных городах и мегаполисах показывают, что использование, например, вертикальных или многоярусных теплиц и комплексный подход к организации деятельности позволяют добиться экономической рентабельности, не говоря уже о сопутствующих экологических и социальных выгодах. На данный момент в зарубежных странах существует большое количество общественных сельскохозяйственных городских проектов, как коммерческих, так и учрежденных муниципальными властями с целью облегчения производства продуктов питания в городе. Фермерские тепличные комплексы на крышах и неосвоенных территориях позволяют производить овощную продукцию в городе, продуктивно эксплуатировать неиспользуемое пространство, создавая новые рабочие места», — цитирует депутата издание «Недвижимость и строительство».

Идея, конечно, замечательная, вот только насколько она осуществима? Мы живем в таком государстве, где для того, чтобы претворять в жизнь смелые идеи, нужно вытащить немало палок из колес, а их обычно бывает предостаточно. Возьмем даже коммунальную отрасль - наверняка работники ЖКХ будут не в восторге от такой идеи. А собственники домов? Другими словами, здесь для успеха нужна согласованность и скоординированность, а пока ее не будет, ничего путного не выйдет, увы.

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По инф. rosbalt.ru

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