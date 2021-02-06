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В Петербурге появится уполномоченный по защите прав инвалидов
По инф. rosbalt.ru   
06 Февраля 2021 г.
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В Санкт-Петербурге должен появиться уполномоченный по защите прав инвалидов. Об этом заявил депутат петербургского Законодательного собрания Андрей Горшечников, один из авторов законопроекта об обеспечении доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры города.

В Петербурге появится уполномоченный по защите прав инвалидов

Проект закона подготовили для реализации положений ФЗ от 24 ноября 1995 года N181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Пока в нем только раскрыли понятия «инвалиды» и «маломобильные группы населения», в которые включили беременных, матерей с маленькими детьми и жителей преклонного возраста.

«В городе должен быть утвержден институт уполномоченного по правам инвалидов, так как РФ подписала Конвенцию ООН о правах людей с ограниченными возможностями здоровья. Пока то, что мы отразили в законопроекте — лишь малая часть айсберга всех проблем доступной среды, которые нужно решать», — сказал Горшечников и уточнил, что в городе больше 600 тысяч инвалидов и около 15 тысяч инвалидов-колясочников.

Какие именно объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры будут модернизироваться под потребности маломобильных групп и на какие средства, в законопроекте не уточняется. Горшечников объяснил, что доступная среда в городе реализуется уже около пяти лет, но происходит это «не упорядочено».

Депутат Алексей Ковалев назвал законопроект беззубым и сравнил его с московским аналогичным документом, в котором четко указаны объекты инфраструктуры, которые должны быть приспособлены для инвалидов: тротуары, остановки, гостиницы, объекты торговли, общепита, банки и почта.

Отметим, что законопроект приняли в первом чтении.

Права инвалидов нарушаются и тут, и там - спорить не приходится. Часто люди с ограниченными возможностями здоровья даже не могут выйти из дома, потому что городская среда не приспособлена для передвижения, боятся обращаться за помощью, потому что к ним относятся как к людям второго сорта, а ведь по факту любой, увы, может оказаться на их месте. Поэтому идея института защиты прав инвалидов сама по себе очень хороша. Только нужны они не только в Петербурге, но в провинции, ведь положение дел с правами инвалидов там обстоит куда хуже...

  • Еще о жизни инвалидов на нашем портале для пожилых - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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