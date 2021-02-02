ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Петербурге по-новому рассчитают компенсации льготникам по ЖКХ
По инф. Российской газеты   
02 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

В Петербурге пересмотрят систему денежных компенсаций за услуги ЖКХ. С 1 июля 2021 года суммы будут рассчитываться исходя из фактически потребленных услуг, сообщает администрация Петербурга.

Алгоритм начисления компенсации прописан в Социальном кодексе Петербурга. Сейчас его меняют. Законопроект одобрен в первом чтении.

По оценкам городских властей, в Петербурге льготы по ЖКХ получают свыше одного миллиона человек, это, по самым примерным оценкам, 20 процентов населения города.

Сейчас расчет производится по формулам, они для разных категорий свои. За основу расчета берется установленный норматив и региональный стандарт стоимости тех или иных услуг ЖКХ.

В то же время, многие льготники используют приборы учета. Новые правила позволят выплачивать им компенсации правильно.

Как говорят в администрации Петербурга, самим гражданам никуда с заявлениями ходить не потребуется. Компенсация будет выплачиваться автоматически. Единственное исключение - это те, кто не оплачивает услуги ЖКХ. Им до погашения долга компенсацию платить не будут.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 