В Петербурге начали вакцинировать от коронавируса у станций метро

В Петербурге у станции метро «Гражданский проспект» в тестовом режиме заработал первый в городе мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. За три часа работы пункта прививки первым компонентом вакцины сделали двадцать человек, сообщили в администрации Калининского района.
Работа мобильного пункта устроена так же, как при прививках против гриппа. Вакцину вводят в карете скорой помощи, а перед этим пациентов осматривают врачи, а также заполняются документы.
Учитывая, что сейчас в Петербург пришли редкие для города морозы, рядом с каретой «скорой» поставили микроавтобус ПАЗ. Там люди дожидаются своей очереди, заполняют документы и консультируются с врачом. Кроме того, в салоне автобуса формируются пятерки, поскольку один флакон вакцины рассчитан на пять человек.
Стоит отметить, что в Северной столице мобильные пункты вакцинации у станций метро открывают ежегодно при проведении прививок от гриппа.
Заметим, что мобильные бригады работают и в Москве - в театре «Геликон-опера», фудмолле «Депо», во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити», а также в торговых центрах «Океания» и «Город». Сделать прививку в местах работы мобильных бригад можно бесплатно и без записи
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