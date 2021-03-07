В Петербурге мужчина отсудил компенсацию за «нечеловеческие условия» в СИЗО

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В Петербурге мужчина пожаловался на «нечеловеческие условия» содержания в «Крестах». Он обратился в суд с иском к исправительному учреждению и потребовал компенсации в размере более 600 тысяч рублей!
18 января 2017 года Александр Гулицкий по решению суда был помещен в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Там он находился до конца декабря того же года.
«В камерах, в которых он содержался, площадью 7,5 кв. м, обычно находились 3-4 человека. Помещение камеры было очень маленькое и узкое, шириной около 2 м. В каждой камере расположены две двухъярусные кровати, сваренные из металлических уголков и полос железа. На окнах установлена решетка, она выпирает внутрь камеры примерно на 50 см. За „отсекателем“ окно, деревянная полуразвалившаяся рама с одним стеклом, за ним в 20 см решетка, а за ней в 15 см сетка „рабица“. Все это затрудняло попадание дневного света в камеру. Близко к окну расположена котельная.
В летне-осенний период сильно гудели трубы, а из-за того, что в камере постоянно стоял ужасный запах, окна приходилось держать постоянно открытыми, и гул работающей котельной становился невыносимым. Рядом с котельной находилась помойка, в жаркие летние дни смрад с нее распространялся чуть ли не на всю территорию СИЗО-1. Средства для уборки камеры отсутствовали, туалетной бумаги не было. Питьевой воды не давали.
Также при одновременном нахождении в тесной камере четырех мужчин смердящий запах туалета не перебивал даже дым сигарет, которые курили сокамерники обвиняемого, при этом Гулицкий является некурящим. Питаться продуктами, которые выдавали в учреждении, было невозможно. Пищу выдавали очень плохого качества, она неприятно пахла, была жидкой и холодной. Иногда пищи вообще не хватало на всех, Гулицкий испытывал постоянное чувство голода. Столов, скамеек, спортивного инвентаря в прогулочных дворах не имелось. Прогулка по времени иногда была всего 30-40 минут. Гулицкий имел возможность принимать душ не более 7,5 мин в неделю», — сообщили в объединенной пресс-службе судов.
В марте 2018 года в отношении Гулицкого вынесен обвинительный приговор по статье о мошенничестве. Период содержания мужчины в СИЗО-1 составил 1 год, 4 месяца и 13 дней.
Суд взыскал в пользу Гулицкого с Российской Федерации в лице ФСИН России, за счет средств казны Российской Федерации, компенсацию за нарушение условий содержания в размере 60 тыс. рублей — вместо 657 тыс. 360 рублей заявленных в иске.
Жизнь в СИЗО сильно отличается от той, что живут люди на свободе. Это выражается не только ограничением последней, но и многочисленными запретами, которые часто сильно давят на психику заключенного. А к этому добавляются еще и вышеобозначенные "нечеловеческие" условия содержания. Ясно, что они станут настоящим испытанием для заключенного. А то, что на деле эти пресловутые условия должны быть гораздо лучше - тоже понятно, только когда же все то, что на бумаге, будет и в реальной жизни?...
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