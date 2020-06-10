После «коронавирусного» перерыва в Петербург вернулись театральные мошенники. Неизвестные предлагают горожанам купить билеты на спектакль Константина Богомолова «Лир».

Рассылка ведется в соцсетях и на сервисах знакомств. Мошенники предлагают услуги через сайт, маскирующийся под официальный. По данным этого ресурса, спектакль планируется через день: 9, 11, 13, 15 июня в вечернее время.

«На мой вопрос виртуальному помощнику у них на сайте, а не нарушают ли чего, сказали, что до 50 человек можно», — рассказал читатель.

Похожей историей поделился социолог Роман Романов в личном Telegram-канале.

«Адрес указан — Рубинштейна 18. Это адрес МДТ (но сайт не МДТ). Есть подозрение, что это какое-то мошенничество. За билет просят 4 тыс.», — написал мужчина еще 6 июня.

Как отмечают в МДТ, театр до сих пор не принимает зрителей на спектакли. Учреждение проводит онлайн-мероприятия. Более того, «Лир» Богомолова относится к репертуару «Приюта комедианта».

Напомним, театры в Петербурге приостановили работу с середины марта. Ограничения связаны с коронавирусом нового типа.

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По инф. rosbalt.ru

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