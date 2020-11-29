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В Орле изъяли из продажи марки с Гитлером
|По инф. Российской газеты
|29 Ноября 2020 г.
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Управление СК РФ по Орловской области начало доследственную проверку по факту продажи в областном центре почтовых марок с изображением лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
— Сейчас реализация этих марок прекращена. Проводятся мероприятия, необходимые для установления всех обстоятельств произошедшего, — рассказала представитель управления Юлия Дорофеева.
Другие подробности — например, количество марок, их происхождение и места продаж, — не сообщаются.
«Пока устанавливаем все обстоятельства», — пояснила «РГ» Дорофеева.
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