В Новосибирске выпустили на свободу 40 узников реабилитационного центра

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Как сообщили в СК РФ, к следователям с заявлением обратился мужчина, сообщив о применении сотрудниками реабилитационного центра Фонда развития социальных программ «Национальный проект» недозволенных методов. Сам заявитель уже окончил «лечение», которое он проходил в центре несколько месяцев, но, по его словам, там все еще могут принудительно удерживать людей.
Во время обыска в помещении, где ранее удерживали мужчину, обнаружили и освободили 40 узников. Руководитель и сотрудники учреждения забирали у них паспорта и запрещали покидать центр. При обыске, кроме паспортов, также были изъяты наручники.
Возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц).
По версии СК РФ, в центр за помощью обращались граждане, страдающие зависимостью от алкоголя и наркотиков. Когда такие люди попадали в центр, у них отбирали паспорта и ценные вещи. К ним применяли незаконные методы физического и морального воздействия, а также ограничивали свободу передвижения: двери были заперты, а окна зарешечены. Система охраны обеспечивала надежную изоляцию. Кроме того, злоумышленники, пользуясь состоянием вновь прибывших, принуждали их подписать документы о добровольном согласии на пребывание. Родственников к клиентам центра не пускали, заявляя, что это может негативно повлиять на курс реабилитации. Потерпевшими по делу признаны 24 человека.
Кроме того, одного из потерпевших в начале июля избили, заковали в наручники, силой посадили в автомобиль и доставили в реабилитационный центр и удерживали до момента освобождения правоохранителями. В связи с этим дополнительно возбуждено дело о похищении человека группой лиц по предварительному сговору.
Задержаны 37-летний директор и два сотрудника реабилитационного центра. Им уже предъявлено обвинение, фигуранты арестованы.
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